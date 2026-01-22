[속보]정청래, 조국혁신당에 “지방선거 같이 치르자” 합당 제안

정청래 더불어민주당 대표가 22일 조국혁신당에 “우리와 합치자”며 “이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다”라고 합당을 제안했다.

정 대표는 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “이재명 정부 성공과 지방선거 승리가 시대정신”이라며 이같이 말했다. 현재 국회의원 의석은 민주당 162석, 혁신당 12석으로 합치면 174석이 된다.

정 대표는 “민주당과 혁신당이 추구하는 시대정신은 다르지 않다”며 “따라서 6·3 지방선거를 따로 치를 이유가 없다”고 말했다.

정 대표는 “민주당과 혁신당이 이제 따로가 아니라 같이 시대정신에 입각해 이재명 정부 성공이라는 공동 목표를 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다”고 말했다.

정 대표는 “두 당의 합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지기를 바란다”며 “혁신당의 화답을 기다리겠다”고 말했다.

정 대표는 “저는 혁신당 창당 당시 ‘따로 또 같이’를 말했다”며 그간 혁신당과의 공조를 강조했다. 그는 “(혁신당과) 22대 총선을 따로 치렀고 21대 대선을 같이 치렀다”며 “민주당은 윤석열 독재정권 심판을 외쳤고 혁신당은 ‘3년은 너무 길다’를 외쳤다”고 말했다.

정 대표는 “우리는 같이 윤석열 정권을 단죄했다. 우리는 12·3 비상계엄 내란을 같이 극복해왔다”며 “우리는 이재명 정부 출범을 위한 대선을 같이 치렀다”고 말했다.

혁신당은 이날 정 대표의 합당 제안 직후 대변인실 공지를 통해 “오전 10시30분 전북 현장 최고위원회에 참석 중인 조국 당대표의 공개 발언으로 (합당 제안에 대해) 공식 답변할 예정”이라고 밝혔다.

박수현 민주당 수석대변인은 긴급 기자회견이 끝나고 기자들과 만나 “정 대표와 조 대표는 그동안 이 문제를 갖고 여러 차례 교감을 가져왔다”며 “조 대표가 어떤 응답을 할지 모르는데 오늘 우리가 (합당) 제안을 발표한다는 것에 대해 합의했다”고 말했다.

정 대표가 이날 합당 제안 발표에 대해 조 대표와 사전에 교감했다는 취지다. 박 수석대변인은 “규정된 당규에 의하면 전 당원 토론 등 다양한 절차를 거치게 돼 있다”며 “이 (합당) 논의는 오늘부터 시작이라고 보면 된다”고 말했다.