경기도, 전국 최초 '간병 SOS 프로젝트' 16개 시·군으로 확대

경기도, 전국 최초 ‘간병 SOS 프로젝트’ 16개 시·군으로 확대

입력 2026.01.22 10:15

수정 2026.01.22 10:41

저소득층 노인에 연간 최대 120만원 지원

경기도청. 경기도 제공

경기도가 광역자치단체 최초로 추진 중인 저소득 노인 간병비 지원사업 ‘간병 SOS 프로젝트’에 올해부터 포천시가 동참하며 사업 시행 시군이 모두 16곳으로 늘어났다.

22일 도에 따르면 간병 SOS 프로젝트는 65세 이상 저소득층 노인에게 연간 최대 120만원의 간병비를 지원하는 사업이다.

지급 횟수나 회당 지급 금액은 제한이 없다. 지원 대상은 도내에 거주하는 기초생활수급·차상위계층 가운데 상해·질병으로 병원급 의료기관 이상에 입원해 간병 서비스를 받은 경우다.

대상자는 올해 1월1일 이후 발생한 간병 건에 대해 거주지 읍·면·동 행정복지센터나 경기민원24 온라인을 통해 신청할 수 있다.

시행 첫해인 지난해 가평·과천·광명·광주·남양주·동두천·시흥·안성·양평·여주·연천·의왕·이천·평택·화성 등 15개 시군에서 1346건의 간병비를 지급했다. 지원 연령대는 80대가 42.1%로 가장 많았고 70대 33.7%, 90대 12.2%, 60대 12.0% 등의 순이었다. 자격별로는 생계급여 수급자가 74.4%로 대부분을 차지했으며, 주거급여 10.9%, 의료급여 8.4%, 차상위계층 6.3% 순으로 나타났다.

주요 상병은 골절(20.4%), 치매(17.7%), 뇌경색(11.0%), 폐렴(9.3%), 암(7.9%) 등이었다. 간병 기간은 15일 이하 단기 이용이 41.6%로 가장 많았으며, 31~90일 28.4%, 16~30일 16.1%, 91일 이상 장기 간병도 13.9%를 차지했다.

박미정 경기도 노인복지과장은 “간병 SOS 프로젝트는 단순한 비용 지원을 넘어 가족 간병으로 인한 경제적·신체적·정신적 부담을 완화하는 정책”이라며 “더 많은 도민이 체감할 수 있도록 참여 시군을 확대하겠다”고 말했다.

