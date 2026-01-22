조국, 민주당 합당 제안에 “이재명 정부 성공, 정권 재창출 목표에 동의…당원 목소리 경청”

조국 조국혁신당 당대표가 22일 정청래 더불어민주당 대표의 합당 제안에 대해 “조국혁신당은 정 대표가 언급한 이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 목표에 전적으로 동의한다”며 국민과 당원의 목소리를 듣고 합당 여부를 결정하겠다고 밝혔다.

조 대표는 이날 전북 전주시 완산구에서 열린 전북 현장 최고위원회의에서 “어제 늦은 오후 정청래 대표님 만나 오늘의 발표 내용을 전달받았다”며 “갑작스럽지만 제안의 무게가 결코 가볍지 않기에, 최고위원분들과 함께 숙고했다”고 말했다.

조 대표는 “조국혁신당은 정 대표님이 언급한 이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 목표에 전적으로 동의한다”며 “우리 당과 민주당은 일관되게 그 길을 함께 가고 있다”고 말했다. 그는 “지난 대선에서 조국혁신당의 대선 후보는 이재명 후보였다”고 했다.

조 대표는 “정치개혁과 개헌, 사회권 선진국 실현, 토지 공개념 입법화 등 민주당이 말하지 않는 진보적 미래과제를 독자적으로 추구하고 있다”며 “이런 두 시대적 과제를 모두 실현할 수 있는 최선의 길이 무엇인지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다”고 밝혔다.

조 대표는 “의원총회와 당무위원회의 조속한 개최를 지시했다”며 “조국혁신당은 국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 결정하겠다. 그 결과가 나오는 대로 국민께 보고 올리겠다”고 말했다. 그는 “저는 이 모든 과정에서 당대표로서의 책임을 다하겠다”고 말했다.