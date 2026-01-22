제주 산지 중심 많은 눈…산간도로 통행 제한

제주 산지와 중산간 대설주의보 23일까지 곳에 따라 눈 내릴 것

22일 제주 산지를 중심으로 많은 눈이 내리고 있다. 산간도로의 차량 통행이 제한되고 있고, 한라산 탐방도 통제됐다.

제주지방기상청에 따르면 이날 제주도 산지와 중산간에는 대설주의보가 발효됐다. 제주 육상 전역(추자도, 남부 제외)에 강풍주의보, 해상 대부분에 풍랑주의보가 내려져 있다.

이날 오전 6시 기준 24시간 최심신 적설량은 사제비 8.2㎝, 어리목 7.5㎝ 등이다. 산지 외 지점은 새별오름 0.9㎝, 한남 0.7㎝, 한림 0.4㎝, 애월 0.3㎝, 제주 0.2㎝ 등을 기록하고 있다.

이날 일 최저기온은 0도 안팎을 기록하고 있고, 체감온도는 영하 아래를 밑돌고 있다.

기상청은 이날 곳에 따라 강약을 반복하면서 눈이 내리겠고, 23일까지 비 또는 눈이 내리는 곳이 있을 것으로 예보했다.

산간 지역 도로 적설과 결빙으로 산간도로인 1100도로(어승생삼거리∼구탐라대사거리)는 통행이 통제되고 있다. 1100도로를 경유하는 버스는 평화로로 우회하고 있으며, 한라산 눈꽃 버스는 운항하지 않고 있다.

한라산 탐방도 7개 탐방로 모두 전면 통제된 상태다.

기상청은 이날 제주 산지에 2∼7㎝, 중산간에 1∼5㎝, 해안에 1㎝ 안팎의 눈이 내릴 것으로 전망했다. 23일 새벽과 저녁까지 산지와 중산간에 1~3㎝의 눈이 추가로 내릴 것으로 봤다. 바람도 이날 밤까지 강하게 불 것으로 전망된다.

기상청은 “제주도 전역에서 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있는 만큼 교통안전과 보행자 안전 등에 각별히 유의해야 한다”면서 “23일까지 대설, 강풍, 풍랑으로 인해 항공·해상교통 운항에 차질이 있을 수 있다며 사전에 운항정보를 확인해야 한다”고 밝혔다.

한편 제주도는 이날 오전 재난안전대책본부에서 오영훈 지사 주재로 ‘대설·한파 대비 관계부서 대책회의’를 열고 도로 제설과 농작물 관리, 취약계층 보호 대책 등을 논의했다.