제주 산지 중심 많은 눈…산간도로 통행 제한

경향신문

본문 요약

22일 제주 산지를 중심으로 많은 눈이 내리고 있다.

기상청은 이날 제주 산지에 2∼7㎝, 중산간에 1∼5㎝, 해안에 1㎝ 안팎의 눈이 내릴 것으로 전망했다.

23일 새벽과 저녁까지 산지와 중산간에 1~3㎝의 눈이 추가로 내릴 것으로 봤다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

제주 산지 중심 많은 눈…산간도로 통행 제한

입력 2026.01.22 10:48

  • 박미라 기자

제주 산지와 중산간 대설주의보

23일까지 곳에 따라 눈 내릴 것

22일 제주시 문연로 일대에 눈이 내리고 있다. 연합뉴스

22일 제주 산지를 중심으로 많은 눈이 내리고 있다. 산간도로의 차량 통행이 제한되고 있고, 한라산 탐방도 통제됐다.

제주지방기상청에 따르면 이날 제주도 산지와 중산간에는 대설주의보가 발효됐다. 제주 육상 전역(추자도, 남부 제외)에 강풍주의보, 해상 대부분에 풍랑주의보가 내려져 있다.

이날 오전 6시 기준 24시간 최심신 적설량은 사제비 8.2㎝, 어리목 7.5㎝ 등이다. 산지 외 지점은 새별오름 0.9㎝, 한남 0.7㎝, 한림 0.4㎝, 애월 0.3㎝, 제주 0.2㎝ 등을 기록하고 있다.

이날 일 최저기온은 0도 안팎을 기록하고 있고, 체감온도는 영하 아래를 밑돌고 있다.

기상청은 이날 곳에 따라 강약을 반복하면서 눈이 내리겠고, 23일까지 비 또는 눈이 내리는 곳이 있을 것으로 예보했다.

산간 지역 도로 적설과 결빙으로 산간도로인 1100도로(어승생삼거리∼구탐라대사거리)는 통행이 통제되고 있다. 1100도로를 경유하는 버스는 평화로로 우회하고 있으며, 한라산 눈꽃 버스는 운항하지 않고 있다.

한라산 탐방도 7개 탐방로 모두 전면 통제된 상태다.

기상청은 이날 제주 산지에 2∼7㎝, 중산간에 1∼5㎝, 해안에 1㎝ 안팎의 눈이 내릴 것으로 전망했다. 23일 새벽과 저녁까지 산지와 중산간에 1~3㎝의 눈이 추가로 내릴 것으로 봤다. 바람도 이날 밤까지 강하게 불 것으로 전망된다.

기상청은 “제주도 전역에서 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있는 만큼 교통안전과 보행자 안전 등에 각별히 유의해야 한다”면서 “23일까지 대설, 강풍, 풍랑으로 인해 항공·해상교통 운항에 차질이 있을 수 있다며 사전에 운항정보를 확인해야 한다”고 밝혔다.

한편 제주도는 이날 오전 재난안전대책본부에서 오영훈 지사 주재로 ‘대설·한파 대비 관계부서 대책회의’를 열고 도로 제설과 농작물 관리, 취약계층 보호 대책 등을 논의했다.

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

