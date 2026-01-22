창간 80주년 경향신문

‘신발 벗고 힐링’ 청양군, 지천생태공원 황톳길·백세건강공원 생활환경 숲 조성

경향신문

본문 요약

충남 청양군이 일상 속에서 건강을 챙기고 여가를 즐길 수 있도록 도심 공원에 생활 밀착형 녹색 휴식 공간을 대폭 확충한다.

청양군은 올해 상반기 내 지천생태공원의 '맨발 황톳길'과 백세건강공원의 '생활환경 숲' 조성 사업을 마무리한다고 22일 밝혔다.

지천생태공원에는 최근 전국적으로 인기를 끌고 있는 맨발 황톳길이 새롭게 들어선다.

'신발 벗고 힐링' 청양군, 지천생태공원 황톳길·백세건강공원 생활환경 숲 조성

입력 2026.01.22 10:51

  • 강정의 기자

지천생태공원에 길이 354m 황톳길 조성

백세건강공원에 계절별 초화류 등 식재

지천생태공원 전경 및 맨발 황톳길이 조성될 부지. 충남 청양군 제공

지천생태공원 전경 및 맨발 황톳길이 조성될 부지. 충남 청양군 제공

충남 청양군이 일상 속에서 건강을 챙기고 여가를 즐길 수 있도록 도심 공원에 생활 밀착형 녹색 휴식 공간을 대폭 확충한다.

청양군은 올해 상반기 내 지천생태공원의 ‘맨발 황톳길’과 백세건강공원의 ‘생활환경 숲’ 조성 사업을 마무리한다고 22일 밝혔다.

지천생태공원에는 최근 전국적으로 인기를 끌고 있는 맨발 황톳길이 새롭게 들어선다. 총사업비 2억원을 투입해 길이 약 354m 규모로 조성되며 신체 건강 증진과 스트레스 완화를 기대하는 군민들의 수요를 반영해 기획됐다.

단순한 보행로 조성에 그치지 않고 이용 편의를 높이기 위한 부대시설도 함께 마련된다. 세족장과 안내 표지판, 휴게 의자 등이 설치되며 우천 시에도 안전하게 이용할 수 있도록 배수 기능과 미끄럼 방지 설계를 강화해 사계절 이용이 가능한 공간으로 조성될 예정이다.

이와 함께 청양의 대표 휴식 공간인 백세건강공원 사면에는 4억2500만원 규모의 생활환경 숲이 들어선다. 이번 사업은 지난해 추진된 1차 조성 사업에 대한 높은 만족도를 바탕으로 진행되는 2차 사업이다.

약 2만7917㎡ 부지에 계절별 초화류와 관상수를 체계적으로 식재하고 맥문동 구간 등 지역 특색을 살린 특화 공간을 조성해 공원의 경관성과 쾌적성을 한층 높일 계획이다. 관목류를 활용해 사면 안정성과 시각적 아름다움도 함께 확보한다.

두 사업은 다음달부터 본격적인 공사에 들어가 오는 5월 중 완료될 예정이다.

배명준 청양군 산림자원과장은 “황톳길과 생활환경 숲은 군민 누구나 집 가까운 곳에서 건강을 돌보고 휴식을 취할 수 있는 소중한 공간이 될 것”이라며 “앞으로도 자연과 공존하는 교육·문화·건강 인프라를 지속적으로 확충해 삶의 질이 높은 청양을 만들어 가겠다”고 말했다.

