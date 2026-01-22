창간 80주년 경향신문

강서구, '노약자 무료셔틀버스' 노선 개편…빅테이터로 더 편하게

경향신문

서울 강서구는 교통약자의 이동 편의를 높이기 위한 '노약자 무료셔틀버스'의 노선을 정비하고, 변경 운행에 들어갔다고 22일 밝혔다.

이용객이 적은 등촌주공3단지, 서울식물원, 탑산초등학교, 공항시장역 3번 출입구 등 4개 정류소는 노선에서 제외됐다.

무료셔틀버스는 2개 노선으로, 총 44개 정류장을 하루 4회씩 운행한다.

강서구, ‘노약자 무료셔틀버스’ 노선 개편…빅테이터로 더 편하게

입력 2026.01.22 11:00

수정 2026.01.22 11:09

  • 주영재 기자

강서구의 ‘노약자 무료셔틀버스’ 홍보 자료. 강서구 제공

서울 강서구는 교통약자의 이동 편의를 높이기 위한 ‘노약자 무료셔틀버스’의 노선을 정비하고, 변경 운행에 들어갔다고 22일 밝혔다.

구는 지난해 9월 빅데이터 분석을 통해 이용 빈도와 패턴을 파악했고, 장애인단체와 장애인복지관, 무료셔틀버스 이용자 150명을 대상으로 의견을 수렴해 최종 노선을 확정했다.

먼저 올해 개관을 앞둔 어울림플라자와 보훈회관, 그리고 이용 수요가 높은 지체장애인쉼터와 시각장애인쉼터가 신규 정류소로 추가됐다. 방화3동 주민센터 정류소는 방화역 1, 2번 출구로 이동됐다.

이용객이 적은 등촌주공3단지(등명초등학교), 서울식물원, 탑산초등학교, 공항시장역 3번 출입구 등 4개 정류소는 노선에서 제외됐다.

무료셔틀버스는 2개 노선으로, 총 44개 정류장을 하루 4회씩 운행한다. 단, 매월 셋째 주 목요일과 주말·공휴일은 운행하지 않는다. 자세한 버스 시간표 및 노선은 강서구청 누리집에서 확인할 수 있다.

구는 2019년 무료셔틀버스를 1대에서 2대로 확대했고, 지난 5년간 연평균 약 2만8000명 이상의 교통약자에게 이동 편의를 제공했다.

구 관계자는 “앞으로도 이용자 의견을 세심히 살피며 안심하고 이동할 수 있는 교통복지 서비스를 지속 제공하겠다”고 말했다.

