“4년 돈 주고 끝?” 국힘 충남도의원, 정부 행정통합안 “종속 분권” 비판

본문 요약

“4년 돈 주고 끝?” 국힘 충남도의원, 정부 행정통합안 “종속 분권” 비판

입력 2026.01.22 11:34

  • 강정의 기자

자치권·재정권 이양과 특별법 논의 등 촉구

국민의힘 소속 충남도의회 의원들이 22일 충남도청에서 대전·충남 행정통합과 관련한 기자회견을 진행하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 소속 충남도의회 의원들이 22일 충남도청에서 대전·충남 행정통합과 관련한 기자회견을 진행하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 소속 충남도의회 의원들이 정부가 제시한 행정통합 인센티브안을 두고 “정부에 종속된 지방분권”이라며 반대 입장을 밝혔다.

국민의힘 소속 충남도의회 의원 30명 전원은 22일 충남도청에서 기자회견을 열고 “대전·충남 행정통합은 형식적인 재정 지원이 아닌, 고도의 자치권과 실질적인 재정권 이양을 전제로 추진돼야 한다”고 밝혔다.

이들은 “정부와 더불어민주당은 권한 이양에 대해서는 침묵한 채 ‘4년 한시적 재정 지원’이라는 인센티브만을 앞세우고 있다”며 “양도소득세·법인세·부가가치세 등의 이양을 법률로 명시해 항구적인 재정 지원이 이뤄져야 한다”고 주장했다.

또 대전충남특별시를 경제·과학수도로 육성하기 위해 필요한 예비타당성 조사 면제와 농업진흥지역 해제, 국가산업단지 지정 등의 핵심 권한 이양이 정부안에는 포함되지 않았다고 했다.

아울러 정부와 민주당이 대전시의회와 충남도의회의 논의를 거쳐 발의한 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안’을 사실상 외면한 채, 별도의 새로운 특별법 제정을 추진하는 점도 문제라고 밝혔다.

의원들은 “통합의회의 법적 지위 역시 특별법에 명확히 규정돼야 한다”며 “국회 차원의 여야 특별위원회를 구성해 행정통합 특별법안을 논의해야 한다”고 촉구했다.

