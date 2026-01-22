창간 80주년 경향신문

광양 옥곡면 산불 19시간 만에 진화···인명피해 없어, 49ha 소실

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

광양 옥곡면 산불 19시간 만에 진화···인명피해 없어, 49ha 소실

입력 2026.01.22 11:46

22일 전남 광양시 옥곡면에서 소방헬기가 산불 진화 작업하고 있다. 연합뉴스

22일 전남 광양시 옥곡면에서 소방헬기가 산불 진화 작업하고 있다. 연합뉴스

전남 광양시 옥곡면에서 발생한 산불이 19시간여 만에 진화됐다. 당국은 ‘산불 대응 2단계’까지 격상했던 비상 단계를 해제하고 잔불 정리에 들어갔다.

산림청 중앙사고수습본부는 22일 오전 10시30분을 기해 광양시 옥곡면 묵백리 일원 산불의 주불 진화를 완료했다고 밝혔다.

이번 산불은 전날 오후 3시 31분 인근 주택 화재가 산림으로 옮겨붙으며 시작됐다. 주불 진화까지 소요된 시간은 18시간 59분이다.

산불영향구역은 총 축구장 69개에 해당하는 49ha로 집계됐다. 당국의 선제적인 주민 대피 조치와 유관기관의 공조로 인명 및 주요 시설 피해는 발생하지 않았다.

당국은 전날 불길이 강풍을 타고 빠르게 확산하자 대응 1단계와 2단계를 잇달아 발령했다.

산림·소방 당국은 밤샘 진화 작업에 장비 108대와 인력 997명을 투입해 확산을 저지했다. 특히 현장에는 야간 비행이 가능한 수리온 헬기가 처음으로 임무에 투입돼 진화 효율을 높였다.

이후 이날 오전 헬기 25대를 순차적으로 투입해 불길을 잡았다.

당국은 잔불 정리와 뒷불 감시 체제로 전환했다. 향후 산림보호법 제42조에 따라 산불조사감식반을 투입, 정확한 발생 원인과 피해 면적을 조사할 방침이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글