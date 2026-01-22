창간 80주년 경향신문

시장에서 5000원인데…600만원 명품 '김장조끼' 등장

경향신문

시장에서 5000원인데…600만원 명품 '김장조끼' 등장

입력 2026.01.22 11:51

발렌티노 홈페이지 갈무리

발렌티노 홈페이지 갈무리

최근 국내에서 ‘할머니 김장 조끼’로 불린 패션 아이템과 비슷한 상품이 해외 고가 브랜드에서 출시됐다. K-팝스타들이 무심하게 걸친 이 조끼가 글로벌 명품 브랜드의 신제품과 닮았다는 이야기가 나오고 있다.

최근 해외 온라인 커뮤니티에는 ‘한국의 핫템을 따라 한 발렌티노’라는 제목의 게시물이 올라왔다. 명품 브랜드 발렌티노가 출시한 ‘발렌티노 아프헤 리베 자카드 패턴 고블랭 베스트’가 한국에서 유행 중인 이른바 ‘김장 조끼’와 닮았다는 의견이었다.

발렌티노 홈페이지 갈무리

발렌티노 홈페이지 갈무리

발렌티노의 해당 제품은 꽃무늬 원단에 어깨와 목 부분에 퍼(fur) 디테일을 더한 디자인으로, 가격은 약 630만 원에 이른다. 전통적인 패턴과 생활복에서 착안한 듯한 외형이 한국의 김장철 작업복을 연상시킨다는 반응이 이어졌다. 다른 남성용 조끼 제품도 비슷한 디자인에 300만원이 넘는 가격으로 출시됐다.

몽클레어 홈페이지 갈무리

몽클레어 홈페이지 갈무리

이뿐만이 아니다. 고가 패딩으로 잘 알려진 몽클레어 역시 최근 약 230만 원대의 다운 베스트를 선보였는데, 이 역시 국내에서 ‘김장 조끼’로 불리는 디자인과 유사하다는 평가를 받고 있다. 두 제품 모두 실용성과 보온성을 강조한 조끼 형태라는 점이 닮았다.

‘김장 조끼’라는 별칭은 말 그대로 김장철에 할머니들이 입을 법한 꽃무늬 조끼에서 비롯됐다. 한때는 촌스럽다는 인식이 강했지만, 최근에는 아이러니한 감성과 레트로 무드가 결합되며 새로운 패션 코드로 재해석됐다. 그룹 에스파의 카리나, 블랙핑크 제니 등 아이돌 멤버들이 착용하면서 트렌드의 중심으로 떠올랐다.

카리나 SNS 갈무리

카리나 SNS 갈무리

흥미로운 점은 가격 격차다. 비슷한 디자인의 조끼를 전통시장이나 온라인 쇼핑몰에서는 5000원에서 1만 원대에도 어렵지 않게 구할 수 있다. 반면 유사한 콘셉트를 앞세운 명품 브랜드 제품은 수백만 원에 달한다. 계산해보면 많게는 500배 이상 차이다. 명품 효과와 스타 스타일링이 탐난다면, 굳이 백화점 명품관을 찾기보다 동네 시장으로 발걸음을 옮겨보는 것도 나쁘지 않은 선택일지 모른다.

