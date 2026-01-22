‘양방 베팅’으로 도박사이트서 수 십 억대 수익···부산경찰, 무더기 검거

조직폭력배와 전직 국가대표 메달리스트가 가담한 불법도박 조직이 무더기로 경찰에 검거됐다. 이들은 불법 도박 사이트에 접속해 ‘양방 베팅’(바카라나 파워볼 등 ‘양자택일형’ 도박에서 홀·짝이나 플레이어·뱅커 모두에 돈을 걸어 한 쪽에서는 반드시 적중하도록 하는 방식) 방식으로 수 십억 원대의 부당 수익을 챙긴 것으로 조사됐다.

부산경찰청 형사기동대는 상습도박과 전기통신사업법·전자금융거래법 위반 혐의 등으로 불법 도박 조직의 총책 A 씨(40대) 등 23명을 검거하고, 이중 7명을 구속했다고 22일 밝혔다. 이번에 검거된 이들 중에는 관리대상 조직폭력배 2명(구속)과 아시안게임 국가대표 출신 메달리스트 1명(불구속)이 포함됐다.

경찰에 따르면 이들은 2022년 4월부터 지난해 9월까지 부산 해운대구 일대 오피스텔 8곳을 옮겨가며 범행을 저질렀다. 이 기간 동안 굴린 판돈의 규모는 무려 2조 1000억 원에 달하는 것으로 조사됐다. A 씨 등은 이를 통해 약 36억 원의 부당수익을 거뒀다.

이들은 도박사이트에서 자금을 충전하면 충전 금액의 10%를 보너스로 지급하기 때문에 실제 충전 금액의 110%를 베팅할 수 있다는 점을 악용했다. 또 특정 도박사이트 내부자와 공모해 배당금의 1.2% 상당에 달하는 롤링비(베팅 보너스)를 받아 챙긴 것으로 조사됐다. 홀·짝 모두에 베팅하는 ‘양방 베팅’으로 수익을 남길 수 있었던 이유다.

총책 A 씨 등은 도박사이트 회원 가입과 양방 베팅에 필요한 도박자금, 대포통장, 사무실 임대료 등을 조직원에게 제공하는 등 범행 전반을 총괄했다. 아시안게임 메달리스트는 매크로 프로그램을 이용해 실제 도박에 나선 것으로 확인됐다. 이들은 경찰의 수사를 피하려 몇 달에 한 번씩 거점을 옮기는 치밀함을 보였고, 노트북 20여 대와 대포폰 45를 설치해 주·야간 2교대로 24시간 도박에 매진한 것으로 파악됐다.

경찰은 2억7000만 원 상당의 범죄수익을 기소 전 추징 보전했으며, 해외로 도주한 공범 1명을 적색수배했다. 경찰 관계자는 “앞으로도 조폭이 개입된 불법 도박과 민생 침해 범죄에 대해 수사력을 집중해 뿌리 뽑겠다”고 말했다.