창간 80주년 경향신문

이정후, LA 공항서 한때 구금···펠로시 하원의원까지 나서 1시간 만에 풀려나

경향신문

본문 요약

미국 프로야구 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 소속 외야수 이정후가 21일 미국 로스앤젤레스 국제공항에서 한때 구금됐다가 풀려났다고 CBS 등 미국 언론이 이날 보도했다.

이후 자이언츠 구단과 함께 샌프란시스코가 지역구인 민주당 낸시 펠로시 하원의원 등의 노력에 힘입어 이정후는 약 1시간 만에 풀려났다.

자이언츠 구단 대변인은 "이정후가 서류 이슈로 인해 입국 절차상 잠시 문제를 겪은 후 구금에서 풀려났다"며 "관계 당국은 이 문제를 신속하고 명확하게 정리했으며, 이후 입국해도 된다는 승인을 받았다"고 전했다.

이정후, LA 공항서 한때 구금···펠로시 하원의원까지 나서 1시간 만에 풀려나

입력 2026.01.22 14:24

수정 2026.01.22 16:05

  • 김기범 기자

“일부 입국 서류 문제···정치적 문제 아냐”

이정후(오른쪽에서 두번째)가 지난 7일 경기 이천 LG챔피언스파크에서 열린 샌프란시스코 구단 방한 기자회견에서 래리 배어 CEO, 버스터 포지 야구부문 사장, 토니 비텔로 감독(왼쪽부터), 윌리 아다메스(오른쪽)와 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이정후(오른쪽에서 두번째)가 지난 7일 경기 이천 LG챔피언스파크에서 열린 샌프란시스코 구단 방한 기자회견에서 래리 배어 CEO, 버스터 포지 야구부문 사장, 토니 비텔로 감독(왼쪽부터), 윌리 아다메스(오른쪽)와 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

미국 프로야구 샌프란시스코 외야수 이정후가 21일(현지시간) 미 로스앤젤레스(LA) 국제공항에서 한때 구금됐다가 풀려났다고 미 언론이 이날 보도했다.

CBS방송에 따르면 이정후는 한국시간으로 21일 인천국제공항을 출발해 이날 LA 국제공항에 도착했다. 그러나 일부 입국 서류를 한국에 두고 온 사실이 확인되면서 공항에 일시적으로 억류됐다. 이후 샌프란시스코 구단, 샌프란시스코가 지역구인 낸시 펠로시 민주당 하원의원 등의 노력에 힘입어 이정후는 약 1시간 만에 풀려났다.

샌프란시스코 대변인은 “이정후가 서류로 인해 입국 절차상 잠시 문제를 겪은 후 구금에서 풀려났다”며 “관계 당국은 이 문제를 신속하고 명확하게 정리했으며 이후 입국해도 된다고 승인했다”고 밝혔다.

펠로시 의원실은 이정후가 구금된 후 낸 성명에서 “우리는 이 상황을 해결하고 이정후를 신속하게 석방시키기 위해 구단과 의회 파트너, 연방정부 당국자들과 적극적으로 협력하고 있다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미 행정부는 이민자 단속을 강화하면서 미국에 들어오는 외국인을 대상으로 입국 및 비자 심사를 까다롭게 진행하고 있다. 다만 이정후의 에이전트 스콧 보라스는 이번 구금 소동은 정치적인 문제가 전혀 아니었다고 현지 언론 샌프란시스코 크로니클에 말했다.

이정후는 지난해 정규시즌이 끝난 직후인 지난해 9월 말 귀국해 국내에서 개인 훈련과 일정을 소화했다. 비시즌 일정을 마치고 미국으로 간 이정후는 LA에서 개인 훈련을 한 뒤 팀의 스프링캠프가 차려진 애리조나주 스코츠데일로 이동할 계획이다.

