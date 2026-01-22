창간 80주년 경향신문

01410 들어가면 "방가방가"···그 시절 '하이텔', 광화문에서 만나요

전시관에선 전화기에서 휴대폰·카폰을 거쳐 5G 시대로 이어지는 통신기술 발전 과정을 한눈에 살펴볼 수 있다.

국내 최초의 전신주가 세워진 1885년 광화문 일대를 재현한 공간과 국내 최초의 전화기 '덕률풍', 1890년~1950년대 전화기, '1가구 1전화' 시대를 연 국산 전자식 자동교환기, 삐삐, 전화번호부, 공중전화 등으로 구성됐다.

각종 통신 기기 체험도 할 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

01410 들어가면 “방가방가”···그 시절 ‘하이텔’, 광화문에서 만나요

입력 2026.01.22 15:00

수정 2026.01.22 16:03

  • 노도현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

KT ‘온마루’ 전시관 지난달 1일 개관

50일 만에 누적 관람객 1만명 넘어서

1885년 첫 전신주부터 삐삐·공중전화 등

통신기술 발전 과정 전시···일부 체험도

KT 온마루 전시관에 있는 PC통신 하이텔 체험 공간. 노도현 기자

KT 온마루 전시관에 있는 PC통신 하이텔 체험 공간. 노도현 기자

“나무님 어솨요(어서 와요). 방가방가.”

파란색 바탕의 PC 통신 서비스 ‘하이텔’ 채팅방에 들어가니 ‘불암선생’이라는 닉네임의 시삽(당시 운영자를 이르던 말)이 인사를 건넸다. ‘해피엔드’라는 이용자는 “영화 얘기 중이었다. 종로 피카디리극장에서 <접속>(1997년 개봉)을 봤다”고 했다.

22일 KT가 서울 KT광화문빌딩에서 운영하는 정보통신 전시관 ‘온마루’에서 역사 속으로 사라진 하이텔을 체험할 수 있었다. 온마루는 1885년 광화문 한성전보총국에서 시작된 한국 정보통신의 역사와 KT의 미래 비전을 담은 180평 규모의 상설 전시관이다. KT에 따르면 온마루는 지난달 1일 개관 후 50일 만에 누적 관람객 1만명을 넘어섰다.

KT 온마루 전시 공간. KT 제공

KT 온마루 전시 공간. KT 제공

전시관에선 전화기에서 휴대폰·카폰을 거쳐 5G 시대로 이어지는 통신기술 발전 과정을 한눈에 살펴볼 수 있다. 국내 최초의 전신주가 세워진 1885년 광화문 일대를 재현한 공간과 국내 최초의 전화기 ‘덕률풍’, 1890년~1950년대 전화기, ‘1가구 1전화’ 시대를 연 국산 전자식 자동교환기, 삐삐, 전화번호부, 공중전화 등으로 구성됐다.

각종 통신 기기 체험도 할 수 있다. 전화교환원이 돼 송·수신 잭을 연결하며 통화 연결 과정을 경험할 수 있다. 다이얼 전화의 동그란 번호판에 손가락을 넣어 돌리면 유선전화 시절의 통화 에피소드를 들려준다.

KT 온마루에 전시된 과거 전화번호부. 노도현 기자

KT 온마루에 전시된 과거 전화번호부. 노도현 기자

공중전화에 동전을 넣으면 수화기 너머로 공중전화와 관련한 이야기가 재생된다. 자신만의 공중전화 카드를 만들어볼 수도 있다. 전시관 관계자는 “체험 후 수화기를 위에 올려 놓는 분도 계신다”며 “통화 후 남은 잔액을 다음 사람이 쓸 수 있도록 하던 배려를 의미한다”고 말했다.

삐삐를 전시해놓은 코너에선 숫자로 된 ‘삐삐언어’ 중 하나를 선택하면 그 의미를 종이로 출력해준다. ‘1717535’는 “일찍일찍 오세요”라는 뜻이었다.

온마루는 월~토요일 오전 10시부터 오후 6시까지 누구나 무료로 관람할 수 있다. 사전 예약을 하면 전시해설자와 함께하는 국˙영문 투어도 가능하다.

온마루에서 만들어본 공중전화 카드. 카세트 플레이어, 삐삐, 동전 등 원하는 스티커를 넣어 만들 수 있다. 노도현 기자

온마루에서 만들어본 공중전화 카드. 카세트 플레이어, 삐삐, 동전 등 원하는 스티커를 넣어 만들 수 있다. 노도현 기자

