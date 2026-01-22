일품진로 마일드가 달라졌다…“더 가볍고 부드럽게”

하이트진로가 ‘일품진로 마일드’의 패키지를 새단장했다.

22일 하이트진로에 따르면 이번 리뉴얼은 제품의 핵심 콘셉트인 부드러운 맛과 고급스러운 이미지를 직관적으로 전달하기 위해 기획됐다. 기존 디자인 틀은 유지하되 라벨과 병뚜껑에 에메랄드 그린 색상을 적용해 시각적 차별화를 뒀다.

일품진로 마일드는 프리미엄 증류식 소주 브랜드 ‘일품진로’의 저도수(알코올 도수 16.9도) 제품으로 지난해 출시됐다. 리뉴얼 제품은 1월 5주차부터 전국 유흥업소와 가정용 채널에서 순차적으로 판매된다. 용량과 주질, 가격은 기존과 동일하다.

하이트진로는 이에 따라 일품진로 브랜드 전체 라인업의 디자인 개편을 완료했다. 앞서 지난 7월에 일품진로 오크25와 일품진로 오크43의 패키지를 각각 베이지와 블랙 색상으로 리뉴얼한 바 있다. ‘일품진로 오크25’는 25도 도수에 가장 어울리는 목통 숙성 원액을 블렌딩해 고유의 진한 향과 깊은 풍미가 돋보이는 제품이다. ‘일품진로 오크43’은 12년 이상 목통 숙성 원액을 블렌딩해 깊고 부드러운 맛을 자랑한다.

하이트진로 관계자는 “일품진로 마일드는 일품진로의 깊이 있는 풍미는 그대로 유지하면서도 가장 부드러운 맛을 구현해 차원이 다른 품질을 자랑한다”면서 “고유의 정체성을 더욱 명확히 하고자 리뉴얼했다”고 말했다.