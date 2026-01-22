서울 아파트값 한 주간 0.29% 상승 …10·15 대책 이후 최대 폭

서울 아파트값이 한 주간 0.29% 오르며 10·15 대책 이후 주간 단위로 최대 상승 폭을 기록했다. 상대적으로 규제 영향이 덜하고 가격 오름 폭이 크지 않았던 15억원 이하 아파트에서 상승 거래가 집중된 것으로 풀이된다. 서울에선 동작구, 경기도에선 용인시 수지구 상승률이 높았다.

한국부동산원은 주간 아파트 가격 동향 조사 결과 서울 아파트값이 1월 셋째주(19일 기준) 0.29% 올라 전주(0.21%) 대비 상승 폭이 0.08%포인트 확대됐다고 22일 밝혔다.

이는 정부의 10·15 대책 영향이 본격화한 이후 최대 상승 폭이다. 서울 아파트값 주간 변동률은 10·15 대책 발표 직후인 지난해 10월 셋째주(20일 기준) 0.5%로 최대치를 기록한 뒤 10월 넷째주(27일 기준)부터 0.23%로 내려앉았다. 이후 11월부터 두 달 넘게 매주 0.17~0.21% 상승 폭을 횡보해왔다.

부동산원은 “재건축 추진 단지, 신축·대단지 등 선호단지 중심으로 꾸준히 매수 문의가 증가하는 가운데, 상승 거래가 확대되며 서울 전체가 상승했다”고 분석했다.

이번 주 서울 아파트값 상승세를 이끈 곳은 15억원 이하 아파트가 많은 지역이었다. 동작구(0.51%)가 상도·사당동 위주로 가격이 오르며 자치구 중 가장 높은 상승 폭을 나타냈고, 다음으로는 봉천·신림동 대단지 중심으로 관악구(0.44%)가 많이 올랐다. 이밖에 양천구(0.43%), 강동구(0.41%) 등의 오름 폭이 컸으며 종로구(0.12%→0.25%), 성북구(0.21%→0.33%), 노원구(0.11%→0.23%) 등은 전주 대비 상승 폭이 크게 확대했다.

전문가들은 실거주 의무와 대출 규제가 적용된 10·15 대책 이후 실수요자 위주로 시장이 개편된 가운데, 3040세대 무주택자들이 접근하기 좋은 15억원 이하 아파트가 많은 지역에 수요가 몰리고 있다고 분석했다.

윤수민 NH농협은행 부동산전문위원은 “실수요자와 생애 최초 매수자들이 선호하는 중저가 매물 수요가 커진 가운데 규제로 인한 ‘매물 잠김’이 매수자들의 불안을 키우면서 호가 상승과 상승 거래로 이어지고 있다”고 말했다.

남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “대출 한도가 상대적으로 넉넉한 15억원 이하 아파트로 매수세가 하향 이동하면서 상승세가 가팔랐던 강남 3구·한강벨트 지역과 그 외 중저가 지역의 가격 격차가 메워지는 ‘키 맞추기’ 현상이 나타나고 있다”고 말했다.

경기도(0.09%→0.13%) 역시 직전 주 대비 상승폭이 확대됐다. 특히 용인시 수지구(0.68%)가 직전 주 대비 상승률을 0.23%포인트 키우며 2020년 3월 셋째 주(0.85%) 이후 가장 높은 오름폭을 기록했다. 안양시 동안구(0.48%)도 전주 대비 상승률이 0.15% 확대됐고, 성남시 수정구(0.06%→0.46%)도 오름 폭 확대가 두드러졌다. 광명시(0.39%)와 하남시(0.38%) 등도 높은 상승률을 기록했다.

비수도권 아파트값은 0.02% 오르며 12주째 상승세를 이어갔다. 전국 기준 상승률은 0.09%로 전주 대비 0.02%포인트 확대했다.

전국 아파트 전세가격(0.08%)은 3주째 같은 상승률을 유지했다. 서울(0.14%)은 매물 부족 흐름이 이어지는 가운데 정주 여건이 양호한 단지 중심으로 임차 수요가 지속되며 상승 거래가 발생하는 등 전체적으로 가격이 올랐다.