다보스에서도 거짓말 쏟아낸 트럼프···‘그린란드’ 아닌 ‘아이슬란드’로 혼동도

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 스위스 다보스 세계경제포럼 연설에서 “미국이 그린란드를 신탁 통치했다” “미국은 북대서양조약기구(나토)로부터 어떠한 지원도 받아본 적이 없다”고 말하는 등 거짓 주장을 쏟아내 참석자들의 눈총을 받았다.

뉴욕타임스(NYT)는 이날 트럼프 대통령이 덴마크 자치령 그린란드의 역사를 왜곡하고 나토를 공격했으며 경제와 자신의 업적에 대한 “익숙한 거짓말을 반복했다”고 보도했다.

트럼프 대통령은 연설에서 미국이 2차 세계대전 당시 그린란드에 병력을 파견하고, 전후 그린란드를 덴마크에 반환했다고 주장했다. 그는 “미국은 신탁 관리인으로서 해당 자산(그린란드)를 보유하고 있었지만 덴마크에 정중하게 반환했다”고 말했다.

미국은 덴마크와 1941년 협정을 통해 그린란드에 군대를 주둔시킨 적은 있지만 신탁 통치하거나 그린란드의 주권을 가진 적은 없다. 이후 해리 트루먼 전 행정부는 1951년 그린란드 매입에 실패한 후 그린란드에 대한 덴마크의 주권을 공식적으로 인정했다.

트럼프 대통령은 미국이 “나토에서 아무것도 얻은 게 없다”고도 주장했다. 그러나 미국은 2001년 9·11 테러 이후 보복 전쟁을 벌일 때 나토 동맹들의 지원을 받았다. 9·11 테러는 나토 조약 5조(집단방위)가 발동된 유일한 사례다. NYT는 “덴마크군은 이라크와 아프가니스탄에서 미군과 함께 싸우고 전사했다”고 지적했다. 덴마크는 미국의 아프간 전쟁에 병력 1만8000명을 파견했다.

트럼프 대통령은 “내가 부임하기 전까지 미국의 나토 분담금의 거의 100%를 부담하고 있었다”며 “내가 부임한 후에야 동맹국들이 국내총생산의 5%를 국방비로 내게 됐다”고 주장했으나 이 역시 사실이 아니다. 미국은 지난해 나토 예산의 15.9%를 분담했으며 올해부터는 15% 미만을 부담할 예정이다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서 그린란드를 ‘아이슬란드’로 여러 차례 잘못 부르기도 했다. 트럼프 대통령은 “나는 유럽과 나토를 돕고 있으며, 최근 아이슬란드 문제에 관해 얘기하기 전까지는 그들이 나를 좋아했다”고 말했다. 이어 “아이슬란드 문제에 있어서 나토는 우리 편이 아니었다”며 “어제 우리 증시가 올해 처음으로 하락한 것도 아이슬란드 때문이었다. 아이슬란드 때문에 이미 큰 손실을 보았다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 전날 백악관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서도 “예를 들어 아이슬란드는 관세가 없었다면 우리와 협상조차 하지 않았을 것”이며 그린란드와 아이슬란드를 혼동해 언급했다.

한 기자가 이날 엑스에 “트럼프가 연설 도중 그린란드와 아이슬란드를 세 번 정도 혼동하는 것처럼 보였다”고 올리자 백악관은 이를 즉각 반박했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “사전 작성된 연설문에서 그린란드를 ‘얼음덩어리’라고 표현했을 뿐”이라며 “여기서 무언가를 헷갈리게 하는 것은 당신뿐”이라고 했다. 트럼프 대통령이 그린란드를 아이슬란드(Iceland)가 아닌 ‘아이스 랜드(ice land)’로 표현했다는 취지의 해명이다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서 연방준비제도(Fed·연준)도 비난했다. 트럼프 대통령은 “(연준 이사들은) 직책을 맡자마자 변한다”며 금리 결정을 자신과 상의 없이 내리고 있다고 비판했다. 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 비판하자 청중 사이에서 실소가 터져 나왔다고 NYT는 전했다.

트럼프 대통령은 미네소타주에서 발생한 복지 프로그램 부정 수급 스캔들에 소말리아 이민자들이 연루된 것을 언급하며 “소말리아 사람들은 생각보다 지능이 훨씬 높았다. 믿을 수 있겠나?”라고 말하기도 했다.