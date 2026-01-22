“겨울방학 맞은 가족 오세요” 신세계아울렛 ‘패밀리 쇼핑 페스타’

신세계 프리미엄 아울렛이 겨울방학을 맞아 ‘패밀리 쇼핑 페스타(FAMILY SHOPPING FESTA)’를 펼친다.

22일 신세계사이먼에 따르면 오는 23일부터 다음달 1일까지 열흘간 여주·파주·부산·시흥 아울렛에서 온가족이 함께 즐길 수 있는 행사를 연다. 겨울방학과 새 학기 준비가 이어지는 시기인 만큼 가족 단위 방문객의 실질적인 쇼핑을 돕기 위해 마련했다. TD(트래디셔널)·캐주얼·아동 장르 중심의 다양한 입점 브랜드에서 풍성한 쇼핑 혜택을 제공한다.

가족 구성원 모두가 즐겨 입는 TD 브랜드는 폭넓은 할인혜택을 준비했다. 타미힐피거와 빈폴은 일부 상품을 아울렛 가격에서 추가 20% 할인하고, 라코스테와 헤지스는 전 품목 10% 추가 할인 판매한다.

캐주얼 브랜드에서는 커버낫과 게스가 최대 50% 싸게 팔고, 마리떼 프랑소와 저버, 뉴에라는 전 품목을 10% 추가 할인해준다. 리(LEE)와 와키윌리는 신학기 가방 구매 고객에게 추가 할인 혜택을 제공한다.

아동 브랜드는 뉴발란스 키즈가 최대 20% 추가 할인, 오프라벨은 전 품목을 10% 추가 할인판매한다. 내셔널지오그래픽 키즈, 겐조 키즈, 리 키즈, 커버낫 키즈는 일부 품목을 10% 추가 할인하고, 봉쁘앙은 5% 추가 할인판매한다. 네파 키즈는 최대 50%, 탑텐 키즈는 최대 60% 할인 품목을 선보인다.

사은행사도 있다. 행사 기간 중 금요일부터 일요일까지 행사브랜드에서 삼성카드로 40만·60만원 이상 구매 시 각 2만·3만원 신세계 상품권을 증정한다. 신세계사이먼 관계자는 “겨울방학을 맞아 가족단위 방문객들이 꼭 필요한 상품을 합리적인 가격에 준비하기 바란다”고 말했다.