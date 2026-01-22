창간 80주년 경향신문

[시스루 피플] 테러 후 남겨진 3t의 꽃, 추모를 예술로 보존하는 니나 사나제

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난달 발생한 호주 시드니 본다이 비치 총기 테러로 15명이 희생되자 본다이 파빌리온에 마련된 추모소에는 꽃과 국기, 책, 장난감, 손글씨로 적은 애도 메시지들이 끝없이 쌓였다.

그는 북부 노스시드니의 한 창고에서 꽃을 보존하는 작업을 시작했고 그의 제안에 뜻을 함께한 자원봉사자들이 현장에 모여들었다.

사나제는 21일 보도된 BBC와 인터뷰에서 "꽃들이 이 창고로 들어왔을 때 마치 백 구의 시신 같아 보였다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[시스루 피플] 테러 후 남겨진 3t의 꽃, 추모를 예술로 보존하는 니나 사나제

입력 2026.01.22 15:54

수정 2026.01.22 21:51

펼치기/접기
  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

본다이 파빌리온에 쌓인 꽃과 애도 메시지

사라지게 둘 수 없었던 추모 물품들

30도를 넘긴 창고, 꽃을 말리는 사람들

“부패와 슬픔, 그리고 아름다움이 함께 있다”

본다이 비치 테러 희생자를 애도하기 위해 시민들이 추모 공간에 놓은 약3t의 꽃을 활용해 예술 작품을 제작 중인 예술가 니나 사나제. 사진 니나 사나제 홈페이지

본다이 비치 테러 희생자를 애도하기 위해 시민들이 추모 공간에 놓은 약3t의 꽃을 활용해 예술 작품을 제작 중인 예술가 니나 사나제. 사진 니나 사나제 홈페이지

지난달 발생한 호주 시드니 본다이 비치 총기 테러로 15명이 희생되자 본다이 파빌리온에 마련된 추모소에는 꽃과 국기, 책, 장난감, 손글씨로 적은 애도 메시지들이 끝없이 쌓였다. 사건 다음 날 아침 앤서니 앨버니지 호주 총리가 이곳에 꽃다발을 놓고 희생자들을 추모했고, 이후 추모 물품은 계속 늘어났다.

최연소 희생자인 10세 마틸다 비를 기리기 위해 그의 이름(Bee)에서 따온 벌 인형과 벌 모양의 풍선도 사진 옆에 놓였다. 조용히 놓인 물건들은 각기 다른 사연을 담은 채 공간을 채워갔다. 사건 발생 일주일쯤 뒤 지자체가 추모 물품을 수거하기로 하자 시드니 유대인 박물관과 호주 유대인 역사학회는 물건들이 사라지게 해서는 안 된다는 데 뜻을 모았다. 추모 공간에 놓여 있던 물건들은 지정된 장소로 옮겨졌고 향후 추모관에 전시될 예정이다.

지난달 21일 현지시간) 호주 시드니 본다이 비치에서 시민들이 희생자들을 추모하며 헌화하고 있다. 14일 본다이 비치에서 열린 유대인 공동체의 하누카 축제 행사 도중 발생한 총기 테러로 15명이 희생됐다. EPA연합뉴스

지난달 21일 현지시간) 호주 시드니 본다이 비치에서 시민들이 희생자들을 추모하며 헌화하고 있다. 14일 본다이 비치에서 열린 유대인 공동체의 하누카 축제 행사 도중 발생한 총기 테러로 15명이 희생됐다. EPA연합뉴스

가장 큰 과제는 3t에 달하는 꽃이었다. 이를 예술로 남기겠다고 나선 이가 바로 유대인 예술가 니나 사나제다. 그는 북부 노스시드니의 한 창고에서 꽃을 보존하는 작업을 시작했고 그의 제안에 뜻을 함께한 자원봉사자들이 현장에 모여들었다.

사나제는 21일(현지시간) 보도된 BBC와 인터뷰에서 “꽃들이 이 창고로 들어왔을 때 마치 백 구의 시신 같아 보였다”고 말했다. 시간이 지나며 꽃들이 시들고 부패하기 시작했기 때문이다.

수십 명의 자원봉사자는 꽃을 하나씩 철제 울타리에 걸어 말리는 작업을 시작했다. 창고 내부 온도는 30도를 훌쩍 넘겼고 공기 중에는 꽃가루가 가득 떠다녔다. 꽃에서 발생하는 가스와 양이 많아 퇴비 자연발화 화재 위험도 커서 봉사자들은 온도를 계속 확인하며 선풍기를 가동했다. 열기를 식히기 위한 제습기와 꽃을 눌러 말리기 위한 벽돌도 동원됐다.

본다치 비치 테러 희생자 추모 공간에 놓였던 꽃들을 종류별로 분류하고 있다. 사진 니나 사나제 인스타그램

본다치 비치 테러 희생자 추모 공간에 놓였던 꽃들을 종류별로 분류하고 있다. 사진 니나 사나제 인스타그램

사나제는 “이곳의 냄새와 습기는 정말 감당하기 힘들었다”며 “마치 향수 가게 안에 들어와 있는 것 같았다”고 말했다.

창고 안에서는 꽃의 종류 하나하나를 목록화됐다. 아카시아, 부겐빌레아, 유칼립투스, 난초까지 모든 꽃은 라벨이 붙고 색깔별로 분류돼 상자에 담겼다. 사나제는 꽃의 모든 부분을 재활용하기로 했다. 꽃잎은 다리미로 다리거나 눌러 말렸고, 해바라기 꽃가루는 물감으로 가공됐다. 바닥에 떨어진 낙엽조차도 보존 대상이 됐다. 꽃줄기는 퇴비용으로 보관하고 있는데 사나제는 이를 가구로 활용하는 방안을 검토 중이다. 썩기 시작한 장미 봉오리 일부는 말린 뒤, 사용 가능한 꽃잎을 흩뿌린 레진 작품으로 만든다.

가디언 보도에 따르면 하루 최대 50명의 자원봉사자가 이 창고를 찾고 있다. 몇 시간을 운전해 오는 이들도 있고, 잠시 들러 돕고 가는 사람, 온종일 머무는 사람도 있다. 작품이 완성되면 2027년 초 재개관하는 시드니 유대인 박물관에서 공개될 예정이다.

사나제는 자신의 작업에 대해 “여기에는 부패와 슬픔, 그리고 아름다움이 함께 있다”며 “완벽한 아름다움이 아니라 이 사건의 이야기를 그대로 담고 있다. 가슴 아픔과 사랑이 동시에 존재하는 이야기”라고 말했다. 작업 초반에는 분노로 가득 차 있었다는 그는 이제는 훨씬 가벼운 마음으로 이 과정을 마주하고 있다고 전했다.

사나제는 “예술은 마음을 부드럽게 하고 말을 건넬 수 있다”며 “꽃은 인간의 연약함을 말해주고 언어가 없기 때문에 누구나 이해할 수 있다”고 덧붙였다.

나치 학살 피한 홀로코스트 생존자마저 참변···무고한 15인 생명 앗아간 호주 총기 난사

호주 시드니 본다이 해변의 유대교 명절(하누카) 행사에서 일어난 총기 난사 사건은 10세 소녀부터 80대 노인까지 무고한 시민 15명의 목숨을 앗아갔다. 15일(현지시간) 호주 일간지 디오스트레일리언에 따르면 총기 난사로 남편을 잃은 라리사 클레이트만은 “그(남편)는 나를 보호하기 위해 몸을 일으켰다가 총에 맞은 것 같다”며 “우리는 평생을 살아남기 ...

https://www.khan.co.kr/article/202512151557001

휴일 ‘유대교 축제’ 열린 본다이 비치서 참극…‘혐오’ 범죄 추정

호주 시드니의 유명 해변인 본다이 비치에서 14일(현지시간) 유대교 행사를 겨냥한 것으로 추정되는 총격 범행이 일어나 용의자를 포함해 13명이 사망했다. 시드니모닝헤럴드는 이날 오후 본다이 비치에서 유대교 전통 축제 ‘하누카’의 시작을 기념하는 ‘해변 하누카’ 행사가 열리던 도중 무장괴한들이 나타나 총격을 가했다고 보도했다. 현장에는 수백명이 모여 있...

https://www.khan.co.kr/article/202512142113005#ENT

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글