가장 오래된 동굴벽화 1만5000년 앞당겨졌다, 6만7800년 전 벽화 발견

인도네시아 술라웨시의 한 동굴에서 6만7800년 전에 만들어진 벽화가 발견됐다. 기존 암각화보다 적어도 1만5000년 이상 앞서는 것으로 추정되는 이 벽화는 초기 인류가 술라웨시를 경유해 호주로 이동했다는 가설을 뒷받침하는 것으로 풀이된다.

호주·인도네시아 공동 연구진은 21일 국제학술지 네이처(Nature)에 술라웨시 남동부 무나섬의 리앙 메탄두노 석회암 동굴 내 암각화 중 일부가 6만7800년 전의 음각 손자국 그림으로 확인됐다는 내용의 논문을 게재했다.

스텐실 기법으로 그려진 이 음각 손자국 그림은 이 동굴 내의 비교적 최근에 제작된 다른 그림들에 둘러싸인 상태로 발견됐다. 스텐실이란 표면 일부를 가려 안료를 선택적으로 입히는 채색 기법으로, 이 그림은 손을 대고 주변에 안료를 뿌리는 방식으로 제작됐다. 영국 BBC방송은 특히 이 벽화를 그린 이는 “단순히 손 주위에 안료를 뿌리는 것 이상을 했다”고 전했다. 원래의 스텐실 벽화를 그린 후 손가락의 윤곽을 변경시킴으로써 더 발톱처럼 보이도록 뾰족하게 만들었다는 것이다.

막심 오베르 호주 그리피스대 인류학부 교수가 이끄는 연구진은 이 벽화가 이전에 인근 지역에서 발견된 현생인류 호모사피엔스의 가장 오래된 암각화보다 최소 1만5000년 이상 앞서는 것이라고 설명했다. 연구진은 이어 호주 원주민의 조상과 밀접하게 연결된 초기 인류 집단에 의해 만들어졌을 가능성이 매우 크다고 설명했다.

BBC에 따르면 술라웨시섬은 과거에도 가장 오래된 벽화 기록이 경신된 곳이다. 앞서 연구진은 2024년 술라웨시섬 랑 카람퐝 언덕에서 약 5만1200년 전 그려진 돼지와 인간 그림을 분석해 네이처에 발표한 바 있다. 당시에도 연구진은 가장 오래된 동굴 벽화 기록을 경신했었다.

연구진은 리앙 메탄두노 동굴에서 발견된 그림 위와 아래에 형성된 미세한 광물 침전에 우라늄-계열 연대 측정 기법을 적용해 암각화가 제작된 시기를 분석했다. 그 결과 여러 암각화 사이에 있던 음각 손자국 그림의 제작 연대가 6만7800년 전으로 측정됐다. 또 다른 그림들의 연대를 측정한 결과 이 동굴에서는 2만여년 전까지 최소 3만5000년에 걸쳐 반복적으로 그림이 그려진 것으로 밝혀졌다. 이는 이 동굴에서 초기 인류가 매우 긴 기간에 걸쳐 그림을 그렸음을 의미한다.

논문의 공동 제1저자인 인도네시아 국가연구혁신청 아디 아구스 옥타비아나 박사는 “이 그림을 만든 사람들은 이후 이 지역 전반으로 확산해 궁극적으로 호주에 도달한 더 큰 인구 집단의 일부였을 가능성이 매우 크다”고 설명했다. 현재 호주, 태즈메이니아, 뉴기니 등이 하나의 육지로 돼 있던 플라이스토세 시대의 사훌(Sahul) 고대륙에 인류가 처음 정착한 시기는 명확히 밝혀지지 않았으며, 약 5만년 전이라는 가설과 최소 6만5000년 전에 도착했다는 가설이 대립하고 있다. 옥타비아나 박사는 “이번 발견은 최초 호주인 조상이 6만5000년 전 술라웨시를 거쳐 뉴기니 지역으로 이어지는 북부 경로를 통해 사훌 고대륙에 도착했다는 가설을 강하게 지지한다”고 말했다.