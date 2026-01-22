홍익표 “이 대통령, 빠른 시일 내 장동혁 병문안 지시”

홍익표 청와대 정무수석이 22일 쌍특검(통일교·공천헌금 의혹 특검) 도입을 촉구하는 단식을 벌인 장동혁 국민의힘 대표와 관련해 “오늘 병원에 이송됐는데 빨리 쾌유했으면 한다”며 “국민의힘 지도부와 상의해 빠른 시일 내 병문안을 갈 예정”이라고 말했다.

홍 수석은 이날 국회에서 송언석 국민의힘 원내대표를 예방하고 “대통령께서도 빠른 시일 내 병원에 한 번 방문할 것을 저한테 말씀하셨다”며 이같이 밝혔다.

홍 수석은 국민의힘의 쌍특검 도입 주장과 관련해선 “기본적으로 특검이라든지, 여러 국정조사와 관련된 내용은 국회에서 여야가 먼저 잘 협의했으면 좋겠다”고 말했다.

그는 그러면서 “대한민국 정치가 좀 더 투명하고 깨끗하고 부정 부패하거나 잘못된 사람이 있으면 누구나 그에 대한 합당한 처벌을 받아야 한다는 원칙적인 문제에 대해 이견이 있는 정당이나 정치인은 없으리라 생각한다”며 “아울러 통일교를 비롯한 어떠한 형태의 종교라도 정치권에 개입해 정치 결과를 왜곡하는 것에 대해 동의하는 정당과 정치인은 없다고 생각한다”고 했다.

홍 수석은 “관련해서 현재 대통령 지시에 따라 특검 이전에라도 관련된 수사를 빠르게 진행해서 공천 뇌물과 관련된 문제라든지, 종교와 관련된 부정한 행위라든지, 어떠한 형태든 잘못이 있다면 그 잘못에 대해 합당하게 진실을 밝히고 그에 대한 법적 책임을 지우는 것은 민주적인 정부, 민주적 사회에선 당연한 조치”라고 밝혔다.

홍 수석은 “국회에서 여야가 지혜를 모아서 정교분리와 관련된 적절한 조치, 특검이든 국정조사의 형태든, 여야 간 합의가 원만히 이뤄지길 기대하겠다”고 말했다.

송 원내대표는 장 대표의 단식과 관련해 “단순히 특검을 임명하자는 차원을 넘어서 여의도를 중심으로 정치권에 뿌리 깊은 검은돈 뿌리 뽑기를 위한 정치 혁신, 또는 공천 혁명 그리고 자정 운동을 해봐야 하지 않겠느냐 하는 그런 처절한 몸부림이었다고 생각한다”고 말했다.

송 원내대표는 홍 수석에게 “당대표가 띄워놓은 정치권의 묵은 숙제는 우리가 앞으로 해결해야 할 과제로 생각되니 청와대에서 전향적으로 이 부분은 잘 검토해주시길 당부한다”고 했다.