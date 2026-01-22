정청래발 ‘합당 제안’에 발칵 뒤집힌 민주당

정청래 더불어민주당 대표가 22일 조국혁신당에 합당을 전격 제안하면서 여당이 하루종일 술렁였다. 다수 의원들은 정 대표가 내부 의견 수렴 없이 갑작스럽게 합당 이슈를 던진 것을 비판했다. 반면 친정청래(친청)계 의원들은 지방선거에 유리해진다며 찬성했다.

이날 국회에서 열린 정책 의원총회는 의총 10분 전 정 대표가 긴급 기자회견을 열고 합당을 제안하면서 뒤숭숭한 분위기였다. 이언주·황명선 최고위원은 정 대표가 회견을 20분 앞두고 진행한 긴급 최고위원회의에서 합당 반대 의견이 여럿 나왔는데도 발표를 강행한 데 대해 의총에서 공개 비판했다. 최고회의에선 비당권파인 이·황·강득구 최고위원 등이 문제 제기한 것으로 알려졌다.

이 최고위원은 의총에서 “민주당보다 더 왼쪽인 혁신당을 여당이 끌어안으면 (6·3 지방선거에서) 보수 결집만 더 되면서 실익이 없다”는 취지로 말했다. 그는 페이스북에 글을 올려 “합당 제안이 당의 미래보다는 당대표 개인의 정치 일정, 특히 연임을 염두에 둔 포석이라는 의구심을 지울 수 없다”고 말했다. 황 최고위원은 “당원이 주인인 정당을 내세워 1인1표제를 추진하면서, 정작 당의 중대한 의사결정에서 당원을 배제하는 것은 명백한 자기모순”이라고 정 대표를 비판했다.

한 초선 의원은 통화에서 “이번 지방선거를 그대로 치르면 대통령의 성과인데, 정 대표가 합당해 분열된 표들을 모아 (승리)했다는 식으로 자기 몫을 만들어내려는 것”이라며 “혁신당 사람들은 합당을 주도한 정 대표 지지자가 될 것 아닌가. 다음 당대표 선거 때 표가 더 늘어난다는 계산인 것”이라고 말했다.

반면 친청계 이성윤 최고위원은 페이스북에 “정청래, 조국혁신당에 합당 전격 제안, ‘지방선거 같이 치르자’”는 글을 남겼고, 문정복 최고위원은 기자들과 만나 “주체들 간에 논의가 얼마나 진행돼 왔느냐가 중요한 것”이라며 정 대표에게 힘을 실었다.

많은 의원들은 합당 제안 자체보다 시점과 절차를 문제 삼았다. 박홍근 의원은 페이스북에서 “대통령께서 외교와 경제의 큰 성과를 내면 번번이 당에서 큰 이슈나 풍파가 일어나 그 의미를 퇴색시키곤 했다. 이게 벌써 몇 번째인가”라고 했다. 김남희 의원은 “타당과 합당 추진은 충분한 논의와 정무적 검토, 소통이 필요한 사안”이라고 말했다. 이날 의원들에게는 합당에 반대한다며 정 대표를 비판하는 당원들의 문자가 쏟아졌다.

친이재명(친명)계에서는 합당 자체엔 찬성하는 기류가 감지된다. 원조 친명계로 꼽히는 김영진 의원은 이날 의총에서 “민주당과 혁신당이 크게 다른 당도 아니고 결국 한 몸이 될 수밖에 없지 않나. (합당한다는) 방향에 동의한다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 김 의원은 통화에서 “의총에서 정 대표의 합리적인 정치적 판단과 결단에 대해 잘했다고 말했다”고 말했다. 한 친명계 의원 역시 “합당을 하긴 해야 한다”며 “과정 관리에 대해 불만이 있는 것이지 원론적으로 합당에 반대하는 사람은 없다”고 말했다.