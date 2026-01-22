범죄 수익으로 압수한 ‘수백억 추정’ 비트코인…‘피싱’ 당해 분실한 검찰

검찰이 범죄 자금으로 압수해 보관 중이던 암호화폐에 대한 피싱 피해를 당해 수사에 나섰다.
22일 광주지검 등에 따르면 검찰은 최근 범죄 수익으로 압수 조치했던 비트코인을 분실했다.
검찰은 구체적인 피해 내역을 공개하지 않고 있다. 일각에서는 분실된 코인이 수백 억원대에 이를 것이란 관측을 내놓고 있다.
검찰은 해킹이 아닌 피싱 범죄를 당해 비트코인을 분실한 것으로 보고 있다.
검찰은 코인 회수를 위해 관련 수사에 착수한 것으로 알려졌다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.01.22 19:30
수정 2026.01.22 20:02펼치기/접기
검찰이 범죄 자금으로 압수해 보관 중이던 암호화폐에 대한 피싱 피해를 당해 수사에 나섰다.
22일 광주지검 등에 따르면 검찰은 최근 범죄 수익으로 압수 조치했던 비트코인을 분실했다.
검찰은 구체적인 피해 내역을 공개하지 않고 있다. 일각에서는 분실된 코인이 수백 억원대에 이를 것이란 관측을 내놓고 있다.
검찰은 해킹이 아닌 피싱 범죄를 당해 비트코인을 분실한 것으로 보고 있다.
검찰은 코인 회수를 위해 관련 수사에 착수한 것으로 알려졌다.
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)