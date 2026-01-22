범죄 수익으로 압수한 ‘수백억 추정’ 비트코인…‘피싱’ 당해 분실한 검찰

검찰이 범죄 자금으로 압수해 보관 중이던 암호화폐에 대한 피싱 피해를 당해 수사에 나섰다.

22일 광주지검 등에 따르면 검찰은 최근 범죄 수익으로 압수 조치했던 비트코인을 분실했다.

검찰은 구체적인 피해 내역을 공개하지 않고 있다. 일각에서는 분실된 코인이 수백 억원대에 이를 것이란 관측을 내놓고 있다.

검찰은 해킹이 아닌 피싱 범죄를 당해 비트코인을 분실한 것으로 보고 있다.

검찰은 코인 회수를 위해 관련 수사에 착수한 것으로 알려졌다.