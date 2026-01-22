[새책]금서의 귀환, 논어 外

창간 80주년 경향신문

금서의 귀환, 논어 外

경향신문

본문 요약

해당 기사는 요청하신 자동 요약문을 제공할 수 없습니다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

금서의 귀환, 논어 外

입력 2026.01.22 20:00

법학자인 김기창이 분노와 저항의 사상가로 공자를 복권한다. 공자의 ‘학(學)’이란 문헌에 대한 암기나 해석이 아니라 현실 세계에서 행동의 실천이라고 논어 첫 구절부터 기존 해석을 탄핵한다. ‘인(仁)’ 역시 ‘어질고 너그러운 품성’이 아닌 ‘윤리적 결기’에 가깝다고 본다. 이음. 2만5000원

오늘의 한국 현대사 1·2

해방 후 전두환 정권까지 다루는 시리즈 4권 중 ‘점령과 전쟁’ ‘분단과 냉전’. 2018년 펴낸 <해방의 공간 점령의 시간> 필자들이 참여해 범위를 확대하고, 정치·경제·사회·문화 등 이슈를 짚는다. 정용욱 외 14인(1권)·정용욱 외 16인(2권) 지음. 푸른역사. 2만8000(1권)·3만2000원(2권)

우주를 깨우다

제임스 웹 우주망원경의 탄생 과정과 성과를 소개. 투입 인력 2만명, 비용 100억달러의 프로젝트가 성공하기까지 노력을 다큐멘터리처럼 전하고, 망원경으로 관측한 내용들이 현대 천문학을 어떻게 바꾸고 있는지 보여준다. 리처드 파넥 지음. 강성주 옮김. 워터베어프레스. 2만2000원

이런 집에 살고 싶다

EBS <건축탐구 집> 진행자인 김호민 건축가가 전국 곳곳을 누비며 탐구한 ‘평생 살고 싶은 공간의 조건’을 8가지 한국 주택 유전자로 정리. 주거의 기준, 한국 전통 거주 공간, 인테리어 요소 등을 살핀다. 한국의 아파트, 주거의 사회문화적 쟁점 등도 짚는다. 달고나. 2만4000원

피델 & 체

20세기 ‘혁명의 아이콘’ 피델 카스트로와 체 게바라의 우정과 혁명을 들여다보는 이중 전기. 멕시코에서 만남부터 시작해 쿠바 혁명의 승리에 이르는 과정을 묘사. 혁명의 ‘심장’과 ‘두뇌’였던 이들의 인간적 면모도 조명. 사이먼 리드헨리 지음. 유수아 옮김. 21세기북스. 3만9800원

