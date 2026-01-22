창간 80주년 경향신문

푸틴, 알래스카 사례 들며 "그린란드 매입가 1조5천억원"

경향신문

본문 요약

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 과거 러시아의 알래스카 매각 사례를 근거로 미국의 그린란드 매입가격이 약 10억달러에 이를 것이라고 추산했다.

타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 21일 국가안보회의를 소집해 미국의 그린란드 병합 시도 논란을 언급하며 "이는 분명히 러시아와는 전혀 관계없는 문제로 미국과 덴마크가 해결해야 할 사안"이라고 전제하면서도 관련 발언을 이어갔다.

푸틴 대통령은 "러시아는 과거 비슷한 문제를 미국과 해결한 경험이 있다"며 1867년 러시아 제국이 미국에 알래스카를 매각한 사례를 언급했다.

푸틴, 알래스카 사례 들며 “그린란드 매입가 1조5천억원”

입력 2026.01.22 20:12

  • 박은경 기자

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 21일(현지시간) 모스크바 크렘린궁에서 화상회의 방식으로 국가안보회의를 주재하고 있다. AP연합뉴스

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 21일(현지시간) 모스크바 크렘린궁에서 화상회의 방식으로 국가안보회의를 주재하고 있다. AP연합뉴스

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 과거 러시아의 알래스카 매각 사례를 근거로 미국의 그린란드 매입가격이 약 10억달러(약 1조4680억원)에 이를 것이라고 추산했다.

타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 21일(현지시간) 국가안보회의를 소집해 미국의 그린란드 병합 시도 논란을 언급하며 “이는 분명히 러시아와는 전혀 관계없는 문제로 미국과 덴마크가 해결해야 할 사안”이라고 전제하면서도 관련 발언을 이어갔다. 푸틴 대통령은 “러시아는 과거 비슷한 문제를 미국과 해결한 경험이 있다”며 1867년 러시아 제국이 미국에 알래스카를 매각한 사례를 언급했다. 그는 당시 알래스카가 720만달러에 팔렸으며, 수십 년간의 인플레이션을 반영하면 현재 가치로 약 1억5800만달러에 해당한다고 주장했다.

이어 그린란드의 면적이 알래스카보다 약 44만9000~45만㎢ 더 크다며, 이를 감안하면 알래스카 매입 비용을 기준으로 한 그린란드의 가격은 약 2억~2억50000만달러 수준이 될 것으로 추정했다. 여기에 금 가격 변동 등을 고려하면 현재 가치로는 10억달러에 가까울 것이라며, 미국이 이를 지불할 재정적 여력은 충분하다고 덧붙였다.

푸틴 대통령은 또 덴마크가 과거 버진아일랜드를 미국에 매각한 전례가 있으며 덴마크가 그린란드를 “항상 잔인하지는 않았더라도 상당히 가혹하게 식민지로 다뤄왔다”고 주장했다.

이 같은 발언은 그린란드 논쟁이 러시아와 무관하다는 입장을 유지하면서도 미국의 매입을 은근히 부추기는 언사로 풀이된다.

일각에서는 그린란드 논쟁으로 서방의 결속이 흔들리고 우크라이나에 대한 지원이 약화할 경우, 러시아가 이를 반길 것이라는 분석도 나온다.

러시아는 안보를 이유로 그린란드 병합을 추진할 수 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장을 자국의 우크라이나 특별군사작전과 영토 병합을 정당화하는 논리로 활용하고 있다.

트럼프 ‘타코쇼’에…“미국 믿을 수 있나” 유럽, 경계 태세 유지

유럽 국가들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 구상을 밀어붙이기 위해 유럽에 예고했던 관세 부과 방침을 철회했지만 경계 태세를 유지하고 있다. 당장 ‘무역 전쟁’으로 번질 만한 충돌은 피했어도 대서양 동맹 간 신뢰가 이미 돌이킬 수 없을 정도로 훼손됐다는 평가가 나온다. 정치전문매체 폴리티코는 21일(현지시간) 트럼프 대통령이 유럽을 향한 ...

https://www.khan.co.kr/article/202601221516001#ENT

‘골든 돔’이 뭐길래…트럼프는 정말 그린란드가 꼭 필요할까

그린란드 영토 소유권을 주장해 온 도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 북대서양조약기구(나토)와 “환상적인 합의 틀”을 마련했다면서, 미국의 그린란드 광물 채굴은 물론 ‘골든 돔’ 구축 계획이 탄력을 받게 됐다고 밝혔다. 그러면서 이는 “미국과 세계 안보 모두에 좋은 일”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 그동안 미국이 그린란드를 소유해야 하는 ...

https://www.khan.co.kr/article/202601221311001

