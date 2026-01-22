푸틴, 알래스카 사례 들며 “그린란드 매입가 1조5천억원”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 과거 러시아의 알래스카 매각 사례를 근거로 미국의 그린란드 매입가격이 약 10억달러(약 1조4680억원)에 이를 것이라고 추산했다.

타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 21일(현지시간) 국가안보회의를 소집해 미국의 그린란드 병합 시도 논란을 언급하며 “이는 분명히 러시아와는 전혀 관계없는 문제로 미국과 덴마크가 해결해야 할 사안”이라고 전제하면서도 관련 발언을 이어갔다. 푸틴 대통령은 “러시아는 과거 비슷한 문제를 미국과 해결한 경험이 있다”며 1867년 러시아 제국이 미국에 알래스카를 매각한 사례를 언급했다. 그는 당시 알래스카가 720만달러에 팔렸으며, 수십 년간의 인플레이션을 반영하면 현재 가치로 약 1억5800만달러에 해당한다고 주장했다.

이어 그린란드의 면적이 알래스카보다 약 44만9000~45만㎢ 더 크다며, 이를 감안하면 알래스카 매입 비용을 기준으로 한 그린란드의 가격은 약 2억~2억50000만달러 수준이 될 것으로 추정했다. 여기에 금 가격 변동 등을 고려하면 현재 가치로는 10억달러에 가까울 것이라며, 미국이 이를 지불할 재정적 여력은 충분하다고 덧붙였다.

푸틴 대통령은 또 덴마크가 과거 버진아일랜드를 미국에 매각한 전례가 있으며 덴마크가 그린란드를 “항상 잔인하지는 않았더라도 상당히 가혹하게 식민지로 다뤄왔다”고 주장했다.

이 같은 발언은 그린란드 논쟁이 러시아와 무관하다는 입장을 유지하면서도 미국의 매입을 은근히 부추기는 언사로 풀이된다.

일각에서는 그린란드 논쟁으로 서방의 결속이 흔들리고 우크라이나에 대한 지원이 약화할 경우, 러시아가 이를 반길 것이라는 분석도 나온다.

러시아는 안보를 이유로 그린란드 병합을 추진할 수 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장을 자국의 우크라이나 특별군사작전과 영토 병합을 정당화하는 논리로 활용하고 있다.