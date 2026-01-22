창간 80주년 경향신문

민주당, 혁신당에 “합치자”

경향신문

본문 요약

조국 혁신당 대표는 "이재명 정부 성공과 정권 재창출이라는 목표에 전적으로 동의한다"고 화답했다.

정 대표는 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "이재명 정부의 성공, 지방선거의 승리가 시대정신"이라며 "민주당과 혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다고 생각한다"고 말했다.

정 대표는 "우리는 이재명 정부 출범을 위한 대선을 같이 치렀다"며 "이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다"고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

민주당, 혁신당에 "합치자"

입력 2026.01.22 20:24

수정 2026.01.22 22:18

6·3 지방선거 앞 합당 제안…조국 “정부 성공 목표에 동의”

정청래 더불어민주당 대표가 22일 조국혁신당에 “우리와 합치자”며 “시대정신에 입각해 이재명 정부 성공이라는 공동 목표를 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다”면서 합당을 제안했다.

조국 혁신당 대표는 “이재명 정부 성공과 정권 재창출이라는 (합당) 목표에 전적으로 동의한다”고 화답했다. 청와대도 “양당 통합이나 정치적 통합은 이재명 대통령의 평소 지론”이라며 찬성 입장을 밝혔다. 6·3 지방선거를 4개월여 앞두고 민주당과 혁신당 간 합당 논의가 본격화하면서 범여권 내 정계 개편이 시작됐다는 평가가 나온다.

정 대표는 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “이재명 정부의 성공, 지방선거의 승리가 시대정신”이라며 “민주당과 혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다고 생각한다”고 말했다.

정 대표는 “우리는 이재명 정부 출범을 위한 대선을 같이 치렀다”며 “이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다”고 했다. 혁신당은 합당 제안에 긍정적인 반응을 보였다. 조 대표는 정 대표의 합당 제안이 나온 직후 전북 전주에서 열린 최고위원회의에서 “의원총회와 당무위원회의 조속한 개최를 지시했다”고 밝혔다.

조 대표는 “어제 늦은 오후 정 대표를 만나 오늘의 발표 내용을 전달받았다”며 “갑작스럽지만 제안의 무게가 결코 가볍지 않기에 최고위원분들과 함께 숙고했다”고 말했다.

조 대표는 “지난 대선에서 혁신당의 대선 후보는 이재명 후보였다”며 “동시에 혁신당은 정치개혁과 개헌, 사회권 선진국 실현, 토지 공개념 입법화 등 민주당이 말하지 않는 진보적 미래과제를 추구하고 있다”고 했다. 그는 “두 시대적 과제를 모두 실현할 수 있는 최선의 길이 무엇인지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다”며 “국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 결정하겠다”고 밝혔다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 양당 통합 논의에 대해 “대통령의 평소 지론이었다”며 “양당 간 논의 진행을 지켜보겠다”고 말했다.

