[속보] 미 쿠팡 투자사 “한국 정부가 차별적 대우” 미 정부에 조사 요청

쿠팡의 주요 미국 투자사 두 곳이 한국 정부의 대응이 차별적이라며 미국 정부에 조사와 조치를 요청하는 청원을 제기했다고 로이터 통신이 22일(현지시간) 보도했다.

투자사 그린오크스와 알티미터는 미 무역대표부(USTR)에 한국 정부의 쿠팡 관련 조치를 조사하고 관세 및 기타 제재를 포함한 적절한 무역 구제 조치를 해달라고 요청했다고 밝혔다. 또 이들 투자사는 한·미 자유무역협정(FTA)에 따라 한국 정부를 상대로도 중재 신청을 제기했다고 로이터는 전했다.

이들은 쿠팡의 개인정보 유출 사고 이후 한국 당국이 쿠팡을 겨냥한 캠페인을 벌이고 있으며 이 때문에 투자자들이 수십억달러의 손실을 봤다고 주장했다. 이들은 한국 정부의 대응이 통상적인 규제 집행 범위를 넘어섰다고 덧붙였다.

작년 11월 30일 쿠팡의 개인정보 유출 사실이 공개된 이후 뉴욕증시에서 쿠팡 주가는 약 27% 하락했다. 공시에 따르면 그린오크스와 관련 법인들은 1억4000만달러(약 2055억원) 이상의 쿠팡 주식을 보유하고 있다.

그린오크스의 법률 대리인은 “우리의 가장 큰 우려는 (한국) 정부 대응의 규모와 속도이며, 이는 상당한 피해를 초래했고 우리 투자 가치까지 위협하고 있다”고 전했다.

이 같은 투자사들의 움직임을 두고 로이터는 “미국 무역법과 국제 협정을 동원해 한국 당국의 조치에 도전하고 있다”며 “기업 간 분쟁을 정부 간 무역 이슈로 고조시킬 수 있다”고 전망했다.

한국 정부를 상대로 제기된 중재 신청은 본격적인 중재 절차에 들어가기 전에 90일간의 이른바 ‘냉각 기간’을 거치게 된다. 이와 별도로 USTR는 공식 조사 착수 여부를 결정하는 데 최대 45일이 소요된다.

로이터는 USTR 조사가 개시될 경우 공청회와 공공 의견 수렴 절차를 거쳐, 한국산 상품과 서비스에 대한 관세 부과 등 미국의 보복 조치로 이어질 가능성도 있다고 전했다.

한편 쿠팡은 한국 법인의 지분 100%를 미국 증시에 상장된 모회사 쿠팡 아이엔씨가 보유하고 있다.

앞서 이재명 대통령은 전날 기자회견에서 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 “글로벌 기업이든, 국내 소기업이든 관계없이 법과 원칙에 따라 상식적으로 대처하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “국제 규범도 있어서 그에 맞춰서 대응하면 되고, 또 대한민국이 주권 국가라는 점도 고려해 더 당당하고 정당하게 처리하겠다”고 강조했다.