청 “논의 지켜봐야”…당무 개입 논란 의식 ‘원론적 찬성’

이 대통령·정 대표 ‘사전 공감대’

청와대가 22일 더불어민주당과 조국혁신당 합당 논의에 대해 “양당 통합이나 정치적 통합은 이재명 대통령의 평소 지론”(홍익표 정무수석)이라며 원론적 찬성 입장을 밝혔다. 정청래 민주당 대표의 이날 전격 합당 제안은 청와대와 여당의 사전 교감이 이뤄진 가운데 발표된 것으로 알려졌다. 다만 청와대는 당무 개입 논란을 의식한 듯 “양당 간 논의가 진행되는 것을 지켜보겠다”고 했다.



청와대는 이날 양당 합당 논의에 대해 원론적으로 찬성이라는 입장을 밝혔다. 홍 정무수석은 국회에서 기자들과 만나 “가치나 지향을 공유하는 두 정당이 통합하는 것 자체는 대통령의 지론”이라며 “양당이 잘 논의해서 민주적 절차에 따라 이 문제를 논의해갔으면 한다”고 했다.



여권에서는 정 대표가 이 대통령과의 공감대 속에서 합당을 제안한 것으로 보는 시각이 유력하다. 한 여권 관계자는 이날 “합당이란 정치적 결단을 여당 대표가 독단적으로 할 수가 없다”고 전했다. 다만 이 대통령이 현시점에서의 합당 추진에 동의한 것인지는 불분명하다. 또 다른 여권 관계자는 “이 대통령은 합당해야 한다는 생각을 평소에 갖고 있었다”며 “(시점과 방식은) 별개의 문제”라고 말했다.



청와대와 여당 지도부 내에서 정 대표의 합당 제안 발표 사실을 미리 알고 있었던 이는 극소수인 것으로 추정된다. 정 대표의 합당 제안 회견 전까지 “전혀 몰랐다”는 청와대 관계자가 대부분이었다. 민주당 최고위원들도 회견 직전에야 정 대표로부터 관련 내용을 들은 것으로 알려졌다. 정치적 파급력이 큰 사안인 만큼 당·청 수뇌부가 보안을 유지한 것으로 볼 수 있다.



다만 청와대는 정당 간 합당 논의에 관여할 경우 당무 개입, 나아가 선거 개입 논란으로 확산될 가능성을 의식해 거리두기를 하는 모습이다. 홍 수석은 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 “이번 일은 (당·청이) 협의해서 진행한 일이 아니다”라고 말했다. 홍 수석은 국회에서 재차 “정당들이 알아서 할 문제이니까 정당 간 논의가 잘 이뤄졌으면 하는 것”이라고 했다. 청와대가 합당 논의를 주도한다거나 관여하지 않는다는 취지로 해석된다.

