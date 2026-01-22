경찰, ‘정치헌금 의혹’ 김병기 배우자 소환 조사…‘정점’ 김병기 곧 부를 듯

전날 이지희 부의장 조사에 이어 김 의원 차남 채용 업체 등 압색

‘3000만원 정치헌금’ 의혹을 수사하는 경찰이 22일 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)의 배우자를 소환했다. 김 의원 소환 조사도 임박했다는 전망이 나온다.



서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 이날 김 의원의 배우자 이모씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이씨는 2020년 1월 동작구의원이던 전모씨와 김모씨로부터 각각 1000만원과 2000만원 등 총 3000만원을 이지희 동작구의회 부의장을 통해 수수한 혐의를 받는다. 2023년 이수진 전 민주당 의원이 전씨와 김씨에게 받아 민주당에 제출한 탄원서엔 이씨와 이 부의장이 돈을 요구하고 받았다는 내용이 담겼다. 전씨와 김씨는 몇달 후 돈을 돌려받은 것으로 전해졌다.



이씨는 2022년 7~9월 조진희 당시 동작구의회 부의장으로부터 구의회 업무추진비 신용카드를 받아 서울 여의도 소재 고급 일식집 등에서 사용한 혐의도 받는다. 다만 경찰은 이날 조사에서 정치헌금 의혹만 캐물은 것으로 파악됐다.



앞서 전씨와 김씨는 지난 8일과 9일 경찰 조사에서 금품을 준 사실을 인정한 것으로 전해졌다. 전날엔 이 부의장도 경찰에 출석해 4시간가량 피의자 조사를 받았다. 경찰이 돈을 준 전씨와 김씨, 전달한 이 부의장에 이어 이씨까지 조사하면서 의혹의 정점인 김 의원에 대한 소환이 임박했다는 관측이 나온다. 돈을 받은 것으로 의심되는 시기 김 의원은 동작갑 국회의원이자 민주당 지역위원장으로 동작구의원 등 지역 기초의원에 큰 영향력을 갖고 있었다.



경찰이 수사 중인 김 의원 관련 의혹은 13가지에 달한다. 경찰은 이날 김 의원의 차남을 채용한 A업체 등 3곳에 대한 압수수색도 실시했다. 앞서 경찰은 A업체 대표 B씨에 대해 참고인 조사를 진행한 후 피의자로 전환했다. B씨는 뇌물, 업무방해 등의 혐의를 받는다.



김 의원의 차남은 숭실대 계약학과 편입 조건을 맞추기 위해 A업체에 근무한 이력을 제출했는데 실제 근무는 하지 않았다는 의혹을 받는다. 이 부의장과 김 의원의 국회보좌진이 숭실대로부터 기업체 재직을 조건으로 하는 계약학과 편입을 안내받았고, 김 의원이 아들 채용을 A업체에 청탁했다는 의혹도 있다. A업체가 김 의원 차남 입사 후 사업 수주 특혜를 받았다는 의혹도 있다. 경찰은 김 의원의 차남이 A업체 재직 기간 근무시간에 드나들었다는 헬스장 출입 기록도 확보해 분석하고 있다.

