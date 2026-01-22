창간 80주년 경향신문

KT 폭파 협박한 10대, ‘이 대통령 암살’ 글 작성 정황도

경향신문

본문 요약

경기 분당의 KT 사옥에 대한 폭파 협박 글을 올리며 100억원을 요구한 10대가 지난해 이재명 대통령 암살 관련 글을 게시한 정황이 포착됐다.

A군은 지난 5일부터 11일까지 분당 KT 사옥, 강남역, 부산역, 천안아산역, SBS, MBC 등 7곳을 대상으로 각각 한 차례씩 폭파 협박을 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 A군이 지난해 9월 온라인 119 신고 게시판에 이 대통령 암살 관련 글을 올린 정황도 포착했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.01.22 20:49

  • 안광호 기자

입력 2026.01.22 20:49

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰, 공중협박 혐의로 구속 송치…“암살 글 사건엔 여러 공범 연루”

경기 분당의 KT 사옥에 대한 폭파 협박 글을 올리며 100억원을 요구한 10대가 지난해 이재명 대통령 암살 관련 글을 게시한 정황이 포착됐다. 경기 분당경찰서는 공중협박 혐의로 A군을 수원지검 성남지청에 구속 송치했다고 22일 밝혔다.

A군은 지난 5일부터 11일까지 분당 KT 사옥, 강남역, 부산역, 천안아산역, SBS, MBC 등 7곳을 대상으로 각각 한 차례씩 폭파 협박을 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 A군이 지난해 9월 온라인 119 신고 게시판에 이 대통령 암살 관련 글을 올린 정황도 포착했다. 경찰 관계자는 “대통령 암살 글 사건에는 A군을 비롯한 여러 공범이 연루된 것으로 보인다”고 말했다. 이 사건은 현재 서울경찰청이 전담팀을 꾸려 수개월째 수사 중이어서 A군의 혐의가 추가될 수 있다.

공중협박 혐의와 관련해 A군은 지난 5일 KT 홈페이지의 휴대전화 개통 상담 게시판에 “분당 KT 사옥에 폭탄을 설치해놨으며, 오후 9시에 폭파할 예정”이라며 “100억원을 입금하지 않으면 칼부림하겠다”고 글을 남겼다. A군은 그러면서 자신을 ‘○○○’(B군)이라고 밝혔으며, 해당 명의의 토스뱅크 계좌번호도 적어놨다.

A군은 이후 운정중앙역(9일), 강남역(9일), 부산역(10일), 천안아산역(11일), SBS(11일), MBC(11일) 등을 상대로 스와팅(허위신고)을 했다. 가상사설망(VPN) 우회로 해외 IP를 이용해 본인 인증 절차가 없는 인터넷 게시판에 접근, 자신의 존재를 철저히 숨기면서 범행을 지속했다. 메신저 앱 ‘디스코드’(Discord)에서 활동해온 A군은 다른 이용자인 B군과 사이가 틀어지자 범행을 결심했다. B군을 골탕 먹이려는 목적으로 그의 명의를 도용한 협박을 계속한 것으로 확인됐다.

댓글