서울 용산구가 청와대 이전 후에도 전쟁기념관 앞에 남아 있던 집회 현수막과 팻말, 천막 등의 적치물 정비를 완료했다고 22일 밝혔다.



구에 따르면 지난 정부에 대통령실이 용산 국방부로 이전한 후 전쟁기념관 앞에는 각종 집회 시위가 이어지면서 현수막과 팻말 수십개가 인근 가로수에 설치됐다. 집회 현수막은 옥외광고물법상 일반현수막과 달리 관할구청에 신고 의무가 없고 장소 규제를 적용받지 않아 구청의 단속 대상에서 제외됐다.



지난해 12월29일 대통령실이 청와대로 복귀하면서 전쟁기념관 앞에서 이어지던 집회가 줄었으나 현장에는 집회 참여자가 사용하던 관련 현수막과 팻말 등이 남아 방치되고 있었다.



구는 “적치물 정리에 대한 주민들 민원이 잇따라 정비에 착수했다”고 밝혔다. 용산경찰서와 협의를 통해 파손상태가 심하고 안전사고 우려가 있는 현수막을 즉시 철거했다.



박희영 용산구청장은 “앞으로도 집회 자유는 충분히 보장하되, 집회가 없는 상태에서 현수막 등이 방치돼 환경을 해치거나 안전을 위협하는 일이 없도록 관리하겠다”고 말했다.

