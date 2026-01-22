가자 재건 평화위 푸틴도 회원 된다

트럼프 “막강한 영향력” 푸틴 “초대 검토 중” 부인

도널드 트럼프 미국 대통령이 당초 전후 가자지구 재건을 위해 구상한 ‘평화위원회’에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(사진)이 참여하기로 했다고 밝혔다. 전쟁 중인 러시아가 평화위에 가입하는 것에 대해 비판이 제기될 것으로 보인다. 21일(현지시간) CNN에 따르면 트럼프 대통령은 스위스 다보스 세계경제포럼에서 푸틴 대통령이 평화위에 합류해달라는 자신의 초대를 수락했다고 말했다. 그는 “우리는 국민이 권력을 가진 모든 국가의 참여를 원한다. 그래야 문제가 생기지 않는다”고 밝혔다.



트럼프 대통령은 푸틴 대통령의 평화위 참여가 논란이 될 수도 있다는 점을 인정하면서 “이들은 막대한 영향력이 있으며 일을 해내는 사람들”이라고 말했다.



다만 푸틴 대통령은 이날 러시아 국가안보회의에서 외교부가 아직 초청 건을 검토하고 있다며 트럼프 대통령의 주장을 부인했다. 그러면서도 그는 미국 정부가 동결한 러시아 자산으로 10억달러(약 1조4700억원)를 내고 위원회의 종신 이사국 지위를 획득할 의향이 있다고 언급했다.



이날까지 평화위 참여 의사를 공개적으로 밝힌 곳은 주로 친미 성향이며 권위주의 정치 체제를 가진 것으로 분류되는 나라들이다. 중동에서는 바레인, 사우디아라비아, 아랍에미리트연합, 이집트와 가자지구 전쟁 당사국인 이스라엘이 가입 의사를 밝혔다. 유럽연합 회원국 중에서는 극우 지도자로 불리는 빅토르 오르반 헝가리 총리가 유일하게 평화위에 참여하겠다고 말했다.

