본문 요약

사회 곳곳에서 양극화가 가속화하는 가운데 소비 지출 계획에서도 고소득층과 저소득층이 뚜렷한 차이를 보였다.

전체 응답자의 54.8%는 올해 소비 지출을 지난해보다 확대할 계획이라고 했다.

소득 분위별로 보면, 소득 상위 60%는 올해 소비를 지난해보다 늘릴 것이라고 답했다.

입력 2026.01.22 20:58

수정 2026.01.22 22:37

  • 김경학 기자

한경협 ‘올해 지출 계획’ 조사

고소득층 풀고, 저소득층 죄고…소비도 양극화

사회 곳곳에서 양극화가 가속화하는 가운데 소비 지출 계획에서도 고소득층과 저소득층이 뚜렷한 차이를 보였다. 고소득층은 올해 소비를 늘리려는 데 반해, 저소득층은 고물가 등을 이유로 지출을 줄일 것이라는 이들이 다수였다.

한국경제인협회는 지난달 4~11일 전국 성인 1000명을 대상으로 ‘2026년 국민 소비 지출 계획’을 조사한 결과를 22일 밝혔다. 전체 응답자의 54.8%는 올해 소비 지출을 지난해보다 확대할 계획이라고 했다.

소득 분위별로 보면, 소득 상위 60%(3~5분위)는 올해 소비를 지난해보다 늘릴 것이라고 답했다. 고소득층의 경우 주식 등 자산가치 상승이 소비 심리 개선에 일정 부분 영향을 준 것으로 한경협은 분석했다. 반면 소득 하위 40%(1~2분위)는 줄이겠다고 답했다.

물가나 채무 상황 등을 고려했을 때 소비 여력이 어떤지에 대해선 전체 응답자의 41.2%(부족 30.6%·매우 부족 10.6%)가 ‘부족하다’고 답했다. ‘충분하다’는 응답은 8.3%(충분 6.9%·매우 충분 1.4%)로, 부족하다는 이들의 5분의 1 수준에 그쳤다.

소비를 늘리겠다는 이들은 그 이유로 ‘생활환경·가치관 등 소비 인식 변화’(18.7%), ‘취업 기대·근로 소득 증가’(14.4%), ‘물가 안정 전망’(13.8%), ‘자산 소득·기타 소득 증가’(13.6%)를 꼽았다.

소비를 줄일 예정이라는 이들은 ‘고물가 우려’(29.2%), ‘실직 우려 또는 근로소득 감소’(21.7%), ‘자산·기타 소득 감소’(9.2%), ‘세금·공과금 부담 증가’(7.9%)를 이유로 들었다.

소비 여력이 부족하다고 응답한 이들에게 어떤 조치를 할 예정인지 묻자 ‘부업·아르바이트’(34.0%)를 꼽은 이들이 가장 많았다. 이어 ‘예·적금 등 저축 해지’(27.4%), ‘주식 등 금융자산 매도’(12.6%), ‘대출 확대·연장’(11.9%), ‘정부 지원 프로그램 신청’(10.2%) 순으로 조사됐다.

올해 소비 활동에 영향을 주는 가장 큰 위험으로는 응답자의 44.1%가 ‘고환율·고물가 지속’을 지목했다.

