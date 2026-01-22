창간 80주년 경향신문

팝스타 테일러 스위프트 ‘작곡가 명예의 전당’ 입성

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

팝스타 테일러 스위프트 ‘작곡가 명예의 전당’ 입성

입력 2026.01.22 21:12

팝스타 테일러 스위프트

팝스타 테일러 스위프트

미국의 세계적인 팝스타 테일러 스위프트(36·사진)가 ‘작곡가 명예의 전당’에 이름을 올렸다.

1983년 33세에 명예의 전당에 입성했던 스티비 원더 이래 두 번째로 어린 헌액자라고 가디언 등 외신들이 21일(현지시간) 전했다.

스위프트는 ‘올 투 웰’(10분 버전), ‘블랭크 스페이스’ ‘안티 히어로’ ‘러브 스토리’ 등 다수의 히트곡을 작곡하며 대중성과 음악성을 동시에 인정받아왔다. 이번 헌액에는 머라이어 케리와 함께 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’ ‘히어로’ 등을 만든 월터 아파나시에프, ‘싱글레이디’ ‘엄브렐러’ 등의 작곡가 크리스토퍼 트리키 스튜어트, 록밴드 키스의 폴 스탠리·진 시먼스, ‘와츠 러브 갓 투 두 위드 잇’의 테리 브리튼·그레이엄 라일, 캐나다 출신 싱어송라이터 얼래니스 모리셋, 케니 로긴스 등도 포함됐다.

앤서니 메이슨 CBS뉴스 문화 담당 기자는 “이들은 우리가 춤추고, 울며, 몸을 흔들 수 있는, 말 그대로 우리 삶의 사운드트랙을 만든 사람들”이라고 평했다.

스위프트는 세대를 아우르는 팝스타이자 동시대 가장 영향력 있는 작곡가로 꼽힌다. 그는 역대 최초로 그래미 어워즈에서 ‘올해의 앨범’ 상을 4차례 수상했으며, 이를 포함해 총 14차례 그래미상을 거머쥐었다. 지난해 발매한 <더 라이프 오브 어 쇼걸>은 첫 주 347만9500장이 판매돼, 1991년 빌보드가 앨범 판매량 데이터를 전자 집계하기 시작한 이후 역대 최고 기록을 세웠다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글