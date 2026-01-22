팝스타 테일러 스위프트 ‘작곡가 명예의 전당’ 입성

미국의 세계적인 팝스타 테일러 스위프트(36·사진)가 ‘작곡가 명예의 전당’에 이름을 올렸다.



1983년 33세에 명예의 전당에 입성했던 스티비 원더 이래 두 번째로 어린 헌액자라고 가디언 등 외신들이 21일(현지시간) 전했다.



스위프트는 ‘올 투 웰’(10분 버전), ‘블랭크 스페이스’ ‘안티 히어로’ ‘러브 스토리’ 등 다수의 히트곡을 작곡하며 대중성과 음악성을 동시에 인정받아왔다. 이번 헌액에는 머라이어 케리와 함께 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’ ‘히어로’ 등을 만든 월터 아파나시에프, ‘싱글레이디’ ‘엄브렐러’ 등의 작곡가 크리스토퍼 트리키 스튜어트, 록밴드 키스의 폴 스탠리·진 시먼스, ‘와츠 러브 갓 투 두 위드 잇’의 테리 브리튼·그레이엄 라일, 캐나다 출신 싱어송라이터 얼래니스 모리셋, 케니 로긴스 등도 포함됐다.



앤서니 메이슨 CBS뉴스 문화 담당 기자는 “이들은 우리가 춤추고, 울며, 몸을 흔들 수 있는, 말 그대로 우리 삶의 사운드트랙을 만든 사람들”이라고 평했다.



스위프트는 세대를 아우르는 팝스타이자 동시대 가장 영향력 있는 작곡가로 꼽힌다. 그는 역대 최초로 그래미 어워즈에서 ‘올해의 앨범’ 상을 4차례 수상했으며, 이를 포함해 총 14차례 그래미상을 거머쥐었다. 지난해 발매한 <더 라이프 오브 어 쇼걸>은 첫 주 347만9500장이 판매돼, 1991년 빌보드가 앨범 판매량 데이터를 전자 집계하기 시작한 이후 역대 최고 기록을 세웠다.

