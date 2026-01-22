이정후, LA 국제공항서 한때 ‘구금’…일부 입국서류 누락, 펠로시 의원 등 도움으로 1시간 만에 풀려나

미국 프로야구 샌프란시스코 외야수 이정후(사진)가 21일(현지시간) 미 로스앤젤레스(LA) 국제공항에서 한때 구금됐다가 풀려났다고 미 언론이 이날 보도했다.



CBS방송에 따르면 이정후는 한국시간으로 21일 인천국제공항을 출발해 이날 LA 국제공항에 도착했다. 그러나 일부 입국 서류를 한국에 두고 온 사실이 확인되면서 공항에 일시적으로 억류됐다. 이후 샌프란시스코 구단, 샌프란시스코가 지역구인 낸시 펠로시 민주당 하원의원 등의 노력에 힘입어 이정후는 약 1시간 만에 풀려났다.



샌프란시스코 대변인은 “이정후가 서류로 인해 입국 절차상 잠시 문제를 겪은 후 구금에서 풀려났다”면서 “관계 당국은 이 문제를 신속하고 명확하게 정리했으며 이후 입국해도 된다고 승인했다”고 설명했다.



펠로시 의원실은 이정후가 구금된 후 낸 성명에서 “우리는 이 상황을 해결하고 이정후를 신속하게 석방시키기 위해 구단과 의회 파트너, 연방정부 당국자들과 적극적으로 협력하고 있다”고 밝혔다.



도널드 트럼프 미 행정부는 이민자 단속을 강화하면서 미국에 들어오는 외국인을 대상으로 입국 및 비자 심사를 까다롭게 진행하고 있다. 다만 이정후의 에이전트 스콧 보라스는 이번 구금 소동은 정치적인 문제가 전혀 아니었다고 현지 언론 샌프란시스코 크로니클에 말했다.



이정후는 지난해 9월 말 귀국해 국내에서 개인 훈련과 일정을 소화했다. 이정후는 LA에서 개인 훈련을 한 뒤 팀의 스프링캠프가 차려진 애리조나주 스코츠데일로 이동할 계획이다.

