이미경 CJ 부회장, 포브스 선정 '글로벌 여성 리더 50인'

경향신문

본문 요약

이미경 CJ 부회장, 포브스 선정 '글로벌 여성 리더 50인'

입력 2026.01.22 21:14

  • 이성희 기자

이미경 CJ 부회장, 포브스 선정 ‘글로벌 여성 리더 50인’

이미경 CJ그룹 부회장(67·사진)이 미국 경제지 포브스가 선정한 ‘50세 이상 성공한 글로벌 여성 50인 2026’(50 Over 50 Global: 2026) 명단에 이름을 올렸다.

포브스는 21일(현지시간) 이 부회장을 ‘50세 이상 성공한 글로벌 여성 50인’ 중 한 명으로 선정했다. 올해 명단에서 한국인은 이 부회장이 유일하다.

포브스는 “이 부회장이 2019년 제작에 참여한 영화 <기생충>은 2020년 아카데미 작품상을 수상한 최초의 비영어권 영화가 됐다”며 이 부회장이 한국 영화의 글로벌 확장을 이끈 핵심 인물이라는 점을 높이 평가했다. 또 이 부회장이 지난해 아시아계 창작자와 아시아 스토리 기반 콘텐츠를 발굴·지원하기 위한 글로벌 레이블 ‘퍼스트 라이트 스토리하우스’를 공동 설립했다는 점도 언급했다.

포브스는 2021년부터 매년 연령과 성별의 한계를 뛰어넘어 의미 있는 성과를 이룬 50세 이상 여성 리더들을 조명하고 있다. 올해 명단에는 일본 최초의 여성 총리 다카이치 사나에, 오스카를 수상한 배우 페넬로페 크루스 등이 포함됐다.

