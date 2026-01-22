창간 80주년 경향신문

쿠팡 미 투자사 2곳 "한국서 차별 대우"…미 정부에 조사 요청

경향신문

쿠팡의 미국 투자사 두 곳이 한국 정부의 대응이 차별적이라며 미국 정부에 공식 조사를 요구하고 나섰다.

22일 로이터 통신에 따르면 쿠팡의 미국 투자사인 그린오크스와 알티미터는 이날 미국 무역대표부에 한국 정부의 쿠팡 관련 조치를 조사하고, 관세와 기타 제재를 포함한 적절한 무역 구제 조치를 취해달라고 요청했다고 밝혔다.

또 한·미 자유무역협정에 따라 한국 정부를 상대로 중재 신청도 제기했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

쿠팡 미 투자사 2곳 “한국서 차별 대우”…미 정부에 조사 요청

입력 2026.01.22 22:02

수정 2026.01.22 22:03

  • 박은경 기자

쿠팡의 미국 투자사 두 곳이 한국 정부의 대응이 차별적이라며 미국 정부에 공식 조사를 요구하고 나섰다.

22일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 쿠팡의 미국 투자사인 그린오크스와 알티미터는 이날 미국 무역대표부(USTR)에 한국 정부의 쿠팡 관련 조치를 조사하고, 관세와 기타 제재를 포함한 적절한 무역 구제 조치를 취해달라고 요청했다고 밝혔다. 또 한·미 자유무역협정(FTA)에 따라 한국 정부를 상대로 중재 신청도 제기했다.

투자사들은 쿠팡의 개인정보 유출 사고 이후 한국 당국이 쿠팡을 겨냥한 일종의 캠페인을 벌이고 있으며 이로 인해 투자자들이 수십억달러의 손실을 보았다고 주장했다. 로이터에 따르면 쿠팡의 뉴욕 증시 상장 주가는 지난해 11월30일 개인정보 유출 사실을 공개한 이후 약 27% 하락했다. 공시 자료상 그린오크스와 관련 법인들은 1억4000만달러(약 2055억원) 이상의 쿠팡 주식을 보유하고 있다.

로이터는 “기업 간 분쟁이 정부 간 무역 문제로 확대될 가능성이 있으며, 미국 무역법과 국제 조약을 근거로 한국 당국의 조치에 이의를 제기하는 국면으로 번질 수 있다”고 전했다.

앞서 이재명 대통령은 전날 기자회견에서 “글로벌 기업이든 국내 소기업이든 관계없이 법과 원칙에 따라 상식적으로 대응하겠다”고 밝혔다.

