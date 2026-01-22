인천 상가 건물 불, 2시간 만에 진화···인명피해 없어

22일 오후 8시 36분쯤 인천시 계양구 계산동 소재 7층짜리 상가 건물 옥상에서 화재가 발생했다.

불이 난 건물 옥상에는 풋살장이 있는 것으로 파악됐다.

소방당국은 장비와 인력을 투입해 약 2시간 만에 큰 불길을 잡았다.

인명 피해는 없는 것으로 조사됐다.

경찰과 소방 당국은 구체적인 발화 원인과 재산 피해 규모를 조사 중이다.