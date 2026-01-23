창간 80주년 경향신문

한파 특보 계속…전라 서해안 대설 특보

경향신문

한파 특보 계속…전라 서해안 대설 특보

입력 2026.01.23 07:14

아침 최저 기온이 영하 17도로 한파가 몰아친 지난 20일 서울 광화문광장에서 시민들이 두툼한 옷차림으로 이동하고 있다. 문재원 기자

금요일인 23일은 전국 대부분 지역에 한파 특보가 유지되는 등 추위가 이어지겠다. 중부 지방과 전라권을 중심으로는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 23일 “당분간 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 낮겠다”고 예보했다. 바람도 강하게 불면서 체감온도는 더 낮겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 영하 10.8도, 인천 영하 9.8도, 수원 영하 12.0도, 춘천 영하 16.1도, 강릉 영하 6.7도, 청주 영하 8.9도, 대전 영하 9.3도, 전주 영하 7.3도, 광주 영하 5.4도, 제주 3.3도, 대구 영하 5.9도, 부산 영하 5.1도, 울산 영하 4.7도, 창원 영하 4.8도 등이다

낮 최고 기온은 영하 4도~영상 6도겠다. 중부지방을 중심으로 낮 기온은 영하권에 머무르겠다.

북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 강원 동해안을 제외한 중부지방, 경북권, 전북 북동부, 경남 내륙에는 한파 특보가 발효됐다.

이날 오후부터 전라권에는 비 또는 눈이 내리겠다. 오후 3시 이후부터는 인천·경기 서해안과 제주에, 오후 6시 이후에는 서울·경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 경남 서부 내륙에 눈이 내리는 곳이 있겠다.

전라 서해안에는 대설 특보가 발효돼 있다. 이날 오전까지 시간당 1㎝ 안팎의 눈이 내리는 곳도 있겠다.

예상 적설량은 전북 서해안·전남 서해안에서 2~7㎝로 가장 많겠다. 해안가를 제외한 전북 지역과 제주 산지 등에는 1~5㎝, 대부분 지역에서는 1㎝ 안팎의 눈이 쌓이겠다.

