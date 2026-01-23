트럼프 “그린란드에 대한 전면적·영구적 접근권 협상 중···비용은 안 내”

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드에 대한 “전면적 접근권”(total access)을 확보하는 방향으로 유럽과 협상을 진행 중이라고 22일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 세계경제포럼(WEF)이 열린 스위스 다보스에서 폭스비즈니스와 가진 인터뷰에서 “세부 사항은 지금 협상 중이지만 본질적으로는 (그린란드에 대한) 전면적 접근”이라며 “그것에는 끝이 없고, 시간제한도 없다”고 말했다.

그린란드 영토 획득을 추구하느냐는 질문에는 “그럴 수도 있다. 가능하다는 뜻이고 무엇이든 가능하다는 말”이라고 답했다.

다만 “우리는 원하던 모든 것을 얻고 있다. 완전한 안보와 모든 것에 대한 전면적 접근”이라며 “원하는 만큼의 기지를 두고 원하는 장비를 갖게 될 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 미국이 그린란드에 ‘전면적·영구적’ 접근권을 얻기 위해 어떤 대가를 치르느냐는 질문에 “아무것도 지불할 필요가 없을 것”이라고 답했다.

이어 미국이 추진 중인 차세대 방공망 ‘골든돔’을 언급하며 “그것을 건설하고 있다는 사실 외에는 비용을 지불할 필요가 없게 될 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 골든돔에 대해 “이스라엘 그것(아이언돔)의 100배 정도가 될 것”이라며 “전부 미국에서 만들어질 것”이라고 설명했다.

트럼프 대통령은 “모든 것은 그린란드를 넘어온다. ‘나쁜 사람들’이 발포하기 시작하면, 그린란드를 넘어온다”며 골든돔의 필요성을 거듭 강조했다.

그는 “우리가 그린란드에 접근권을 가질 때 그것(골든돔)은 훨씬 더 잘 작동한다. 더 넓은 영역을 더 정확하게 덮게 된다”며 “우리는 아무런 비용 없이 우리가 원하는 모든 것을 얻고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 전날 WEF 특별연설에서 “미국 말고 그린란드를 안전하게 지킬 수 있는 나라는 없다”면서도 “그린란드를 다시 획득하는 문제를 논의하기 위해 즉각적인 협상”을 추진하겠다고 밝혔다.

이어 트루스소셜에 글을 올려 “마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토) 사무총장과 매우 생산적인 회담을 바탕으로, 그린란드와 사실상 북극 지역 전체에 관한 미래 합의의 틀(framework)을 만들었다”고 소개했다.

앨리슨 하트 나토 대변인은 폭스뉴스에 이번 협상이 그린란드에서 “러시아와 중국이 결코 발판을 확보하지 못하도록 보장하는 것”을 목표로 한다는 입장을 전했다.

트럼프 대통령의 발언은 그간 미국과 유럽의 갈등을 키워온 그린란드 소유권 확보 시도에서 한발 물러선 신호로도 해석된다. 트럼프 대통령은 WEF 연설에서 ‘군사 옵션’을 배제하면서도 소유권 의지를 재확인했고, 그린란드를 “우리의 영토”로 부르기도 했다. 다만 이날 인터뷰에서는 영토 확보 가능성을 완전히 닫지 않으면서도, 접근권 확보를 통한 간접적 통제에 방점을 찍었다.

덴마크와 유럽 주요국들이 그린란드 주권 이양을 전제로 한 매입 구상에 강하게 반발해온 만큼, 트럼프 대통령이 보다 현실적인 차선책을 검토하기 시작한 것 아니냐는 관측이 나온다.