지난해 서·연·고 신입생 중 서울 출신은 10명 중 ○명?

지난해 서울대·연세대·고려대에 입학한 신입생 3명 중 1명은 서울 출신인 것으로 알려졌다.

23일 대학 정보 공시 사이트 대학알리미를 보면 2025학년도 서울대·연세대·고려대 신입생 1만3475명 중 서울 출신은 4337명이었다. 전체 32.2% 수준이다.

전국 4년제 대학 입학생 중 서울 출신은 16.0%였다.

학교별로 보면 서울대가 3개 대학 중 서울 출신 비율이 가장 높았다. 신입생 3775명 중 1381명이 서울 출신이었다.

연세대는 4525명 중 1358명(30%), 고려대는 5175명 중 1598명(30.9%)이 서울 출신이었다.

중소도시·읍면 지역 출신 신입생은 세 학교에서 총 5817명이었다. 중소도시 출신이 31.9%, 읍면 지역 출신이 11.3%이다. 전국 평균 대학의 중소도시 출신 신입생은 41.3%, 읍면 지역 출신은 13.3%였다.

서·연·고 중 중소도시·읍면 지역 신입생 비율이 가장 작은 곳은 연세대였다. 중소도시 출신은 31.1%, 읍면 지역 출신은 10.4%였다. 서울대는 각각 32.0%, 12.1%였고 고려대는 각각 32.4%, 11.5%였다.