트럼프 “대형 함대 중동으로 이동 중···이란 긴밀히 주시하고 있다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 대규모 미군 전력이 이동하고 있다고 경고하면서 이란이 반정부 시위대 강경 진압을 계속할 경우 군사 개입 가능성을 배제하지 않겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 미국으로 돌아가는 전용기에서 기자들과 만나 이란 상황과 관련 “만약에 대비해 많은 함정이 그 방향으로 가고 있다. 대형 함대가 이동 중이며, 어떻게 되는지 보겠다”고 말했다.

이어 “아무 일도 일어나지 않으면 좋겠지만, 우리는 그들(이란)을 매우 긴밀히 주시하고 있다”고 덧붙였다.

미국은 항공모함과 전투기 등을 중동 지역으로 이동시키고 있다. 트럼프 대통령은 이란 정부가 반정부 시위 참가자들을 살해하면 공격하겠다는 입장을 여러 차례 밝혔지만 아직 군사 행동 여부를 결정하지는 않은 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 자기가 경고한 이후 이란 정부가 시위 참가자 837명의 교수형을 취소했다면서 “그건 좋은 징후”라고 평가했다.

이어 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 퇴진이나 망명을 원하냐는 질문에 “거기까지 들어가고 싶지는 않지만, 그들은 우리가 원하는 것을 안다”고 답했다.

한편 로이터통신은 이날 미국 항공모함 USS 에이브러햄 링컨호를 비롯한 여러 척의 미군 구축함과 전투기 등이 며칠 내로 중동 지역에 도착할 예정이라고 미 당국자를 인용해 보도했다. 이들 군사자산은 지난주 아시아·태평양 지역에서 이동하기 시작했다.

한 미국 당국자는 미국이 중동 지역에 추가 방공 체계 배치도 검토하고 있다고 전했다.

로이터는 미국이 지역적 긴장이 고조되는 시기에 중동 내 미군 병력을 종종 증강해왔다며, 이 같은 조치는 방어적인 성격일 수 있다고 전했다.

이란 반정부 시위가 이란 정권의 유혈진압으로 잦아든 이후 트럼프 대통령은 대이란 공격 가능성에 대해 한발 물러서 유보적인 입장을 돌아섰다.

로이터는 “지난주 시위가 잦아들면서 트럼프 대통령의 이란 개입 관련 발언 수위도 낮아졌다”며 “그는 현재 그린란드 병합 추진 등 다른 지정학적 문제로 눈을 돌린 상태”라고 평했다.