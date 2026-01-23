창간 80주년 경향신문

인천시, 소상공인 경영안정자금 1000억 푼다…업체당 최대 5000만원 지원

경향신문

본문 요약

인천시가 소상인의 자금난 해소를 위해 경영안정자금을 지원한다.

인천시는 고금리·고물가 등으로 어려움을 겪는 소상공인들의 자금난 해소와 민생경제 회복을 위해 '희망인천 소상공인 경영안정자금을' 오는 28일부터 지원한다고 23일 밝혔다.

소상공인 경영안정자금은 올해 3단계로 나뉘어 추진된다.

인천시, 소상공인 경영안정자금 1000억 푼다…업체당 최대 5000만원 지원

입력 2026.01.23 09:34

수정 2026.01.23 10:38

  • 박준철 기자

28일부터 ‘보증드림’ 으로 신청 가능

인천시청. 인천시 제공

인천시가 소상인의 자금난 해소를 위해 경영안정자금을 지원한다.

인천시는 고금리·고물가 등으로 어려움을 겪는 소상공인들의 자금난 해소와 민생경제 회복을 위해 ‘희망인천 소상공인 경영안정자금을’ 오는 28일부터 지원한다고 23일 밝혔다. 소상공인 경영안정자금은 올해 3단계로 나뉘어 추진된다.

이번 1단계는 1000억원으로, 3400여업체가 혜택을 받을 것으로 예상된다.

업체당 지원 한도는 3000만원에서 5000만원으로 확대됐다. 지원 대상은 인천시에 사업장을 둔 소기업·중소기업으로, 홈플러스 폐점 피해 기업도 포함된다.

보증 조건은 1년 거치 후 5년 분할상환이며, 대출 이자 가운데 최초 1년간 2%, 이후 2년간 1.5%는 인천시가 지원한다. 보증료율은 연 0.8%로 설정해 금융부담을 최소화했다.

대출 기관은 인천신용보증재단과 협약을 체결한 신한은행, 농협은행, 하나은행, 국민은행, 우리은행, 카카오뱅크, 케이뱅크 등 7곳이다.

신청은 28일부터 인천신용보증재단 ‘보증드림’ 앱을 통해 비대면으로도 가능하다.

유정복 인천시장은 “이번 희망인천 경영안정자금은 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인에게 실질적인 도움이 될 것”이라며 “신속하고 촘촘한 금융지원을 통해 지역경제 회복과 민생 안정에 최선을 다하겠다”고 말했다.

