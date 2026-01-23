창간 80주년 경향신문

대구시, 교통사고 잦은 곳·보행 취약지역 개선에 112억원 투입



입력 2026.01.23 09:35

수정 2026.01.23 10:44

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공



대구시는 안전한 교통환경을 조성하기 위해 올해 지역 곳곳에 112억원을 투입하는 ‘2026년도 지역 교통안전환경 개선사업’을 추진한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 교통사고 위험도가 높거나 보행 안전이 취약한 지역 85곳을 대상으로 한다. 교통사고 잦은 곳 개선, 회전교차로 설치, 어린이·노인보호구역 정비, 보행환경 개선 등이다.

교통사고 잦은 곳 개선사업은 동일 지점에서 연간 5건 이상 인명피해 사고가 발생한 곳을 대상으로 한다. 대구시는 교통사고 분석시스템을 활용해 대상지를 선정했으며, 달서구 본리네거리와 복구고성네거리 등 30곳에 30억원을 투입해 교차로 구조 개선과 고원식 횡단보도 설치를 추진한다.

어린이보호구역은 중구 대구초등학교와 달서구 한샘초등학교 등 40곳을 대상으로 65억원을 들여 보호구역 조정과 과속방지턱, 방호울타리 등 안전시설을 확충한다. 노인보호구역은 서구 평리동과 수성구 성동 일대 등 8곳에 교통안전시설을 정비한다.

동구 각산동 등 2곳에는 8억원을 들여 회전교차로를 설치하고 보행자 중심 교통안전시설 확충을 위해 도막 포장과 고원식 횡단보도 설치 등에 6억원을 투입할 계획이다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “교통안전에 위협이 되는 위험 요소를 선제적으로 개선해 교통사고 예방과 시민 안전 확보에 힘쓰겠다”고 말했다.

