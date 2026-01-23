창간 80주년 경향신문

경복궁 인근 국립고궁박물관 새벽에 불…"문화유산 피해 없어"

경향신문

경복궁 인근 국립고궁박물관 새벽에 불…“문화유산 피해 없어”

입력 2026.01.23 09:38

수정 2026.01.23 16:58

  • 배문규 기자

허민 국가유산청장이 23일 국립고궁박물관에서 당일 새벽 발생한 화재 현장을 방문해 피해 점검을 하고 있다. 국가유산청 제공

연일 강추위가 이어지는 가운데 23일 새벽 서울 경복궁 인근 국립고궁박물관에서 화재가 발생했다. 불은 몇 분 만에 꺼졌지만, 박물관 내부로 연기가 일부 유입돼 하루 휴관할 예정이다.

국가유산청과 소방당국에 따르면 이날 오전 2시38분쯤 박물관 지하 1층 기계실 일대에서 연기가 발생했다. 당시 화재 감지기가 작동하자 근무하던 당직자가 폐쇄회로(CC)TV로 상황을 확인한 뒤, 2시44분쯤 소방당국에 신고했다.

소방당국에 따르면 화재는 공조기 과열에 따른 것으로 추정되며 인명 피해는 발생하지 않았다. 일부 설비가 불에 탔으나 유물 피해도 없는 것으로 확인됐다.

국립고궁박물관은 조선 왕실과 대한제국 황실의 문화를 다루는 박물관으로 국보 8점, 보물 336점, 유네스코 세계기록유산 766점을 포함해 총 8만9234점의 유물을 보관하고 있다. 조선 왕조의 법궁(法宮)이자 대표 관광명소인 경복궁 권역 안에 있다.

지하 1층에는 열린 수장고 외에 궁중서화·왕실의례·과학문화 전시실이 있다. 화재가 발생하자 박물관 측은 혹시 모를 상황에 대비해 지하 1층 열린 수장고에 보관된 유물을 정리하고 중요 유물의 상태를 점검했다. 허민 국가유산청장 역시 현장을 찾아 시설물 점검을 지시했다.

박물관은 이날 하루 문을 닫고 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 확인했다. 박물관 측은 이날 오후 누리집에 올린 공지사항에서 “화재로 인한 긴급 시설 점검 및 보수가 완료됨에 따라 24일부터 정상 운영할 예정”이라고 밝혔다.

다만 환기 작업을 위해 지하 1층 출입은 제한할 예정이다.

댓글