‘흑백요리사 2’ 흥행에 ‘최강록 에세이’ 베스트셀러 순위 82계단↑

넷플릭스 <흑백요리사: 요리 계급 전쟁> 시즌2에서 우승을 차지한 최강록 셰프의 에세이가 베스트셀러 순위에서 큰 폭의 상승을 보였다.

교보문고가 23일 발표한 1월 셋째 주 베스트셀러 순위에 따르면 최강록의 <요리를 한다는 것>은 지난주보다 82계단 상승하며 종합 순위 18위에 올랐다. 지난해 6월 출간된 책이라는 점을 감안하면 기록적인 상승 폭이다. 넷플릭스 비영어 쇼 부문 1위를 차지한 <흑백요리사 2>의 흥행 돌풍이 순위 상승을 이끈 것으로 보인다.

성별 구매 비중을 보면 남성 구매자(51.4%)가 여성 구매자(48.6%)보다 많았다. 연령별로는 30대(44.1%)와 20대(23.2%)가 주로 구매했다.

요리 분야 1위도 <최강록의 요리 노트>가 차지했다. <선재 스님의 사찰음식> <수퍼판 우정욱 레시피> 등 흑백요리사 시리즈에 참여했던 다른 셰프들의 책도 다시 주목받았다.

코스피 지수가 지난 22일 사상 처음으로 5000선을 돌파한 가운데 투자·경제서도 독자들의 관심을 끌었다. 모건 하우절의 <돈의 방정식>은 출간과 함께 2위로 진입했다. <진보를 위한 투자>(5위), <자본주의 시대에서 살아남기 위한 최소한의 경제 공부>(8위), <캔들차트 하나로 끝내는 추세추종 투자>(9위), <트렌드 코리아 2026>(10위)도 10위 안에 들었다.

일본 작가 스즈키 유이 소설 <괴테는 모든 것을 말했다>는 2주 연속 종합순위 1위에 올랐다. 이 책은 이동진 영화평론가 추천작으로 알려지면서 독자들의 관심을 모았다.

■교보문고 1월 3주차 베스트셀러 순위(1월 14~20일 판매 기준)

1. 괴테는 모든 것을 말했다(스즈키 유이·리프)

2. 돈의 방정식(모건 하우절·서삼독)

3. 안녕이라 그랬어(김애란·문학동네)

4. 자몽살구클럽(한로로·어센틱)

5. 진보를 위한 주식투자(이광수·21세기북스)

6. 모순(양귀자·쓰다)

7. 혼모노(성해나·창비)

8. 자본주의 시대에서 살아남기 위한 최소한의 경제 공부(백억남·하이스트)

9. 캔들차트 하나로 끝내는 추세추종 투자(성승현·포르체)

10. 트렌드 코리아 2026(김난도·미래의창)