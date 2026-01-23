정부, 4조4000억원 벤처펀드 조성…중기·문체·해수부 참여

정부가 2조1000억원을 출자해 4조4000억원 규모의 벤처펀드를 조성한다.

중소벤처기업부는 23일 문화체육관광부, 해양수산부, 한국벤처투자와 함께 ‘모태펀드 2026년 1차 정시 출자 공고’를 통해 이 같은 내용을 발표했다.

부처별로 보면 중기부는 1조6000억원을 출자해 3조6000억원 규모의 벤처펀드를 조성한다. 출자금 1조6000억원 중 5500억원은 인공지능(AI)·딥테크 분야 벤처·스타트업의 성장을 지원하는 ‘차세대 유니콘 육성 프로젝트’에 투입한다. 이 분야 펀드 조성 목표는 1조3000억원 규모다.

스타트업·스케일업 펀드를 7400억원 조성하고, 유니콘 후보 약 5곳에 민관 합동으로 600억원 이상의 투자·융자를 지원하는 ‘유니콘 펀드’를 신설하기로 했다.

또 해외 벤처캐피털(VC)의 대규모 투자를 바탕으로 기업의 글로벌화를 지원하는 해외진출 펀드를 2500억원 규모로 만든다.

지역사회, 지방정부와 모태펀드가 함께 조성하는 지역성장펀드에는 역대 최대인 2300억원을 출자한다. 올해를 시작으로 매년 4개 내외 지역에 모펀드 4000억원, 자펀드 7000억원 이상을 결성해 오는 2030년까지 3조5000억원 이상의 자펀드를 마련한다는 구상이다.

글로벌 펀드에는 1300억원을 출자해 1조원 이상의 펀드를 조성한다. ‘수시 출자 사업’을 신설해 대형 투자사와 펀드를 결성하고, 하반기에는 싱가포르에 글로벌 모펀드를 신설해 내년까지 2억달러 규모의 펀드를 운영할 계획이다.

이 밖에 창업 초기와 재도전 분야에 각각 2000억원, 1200억원을 출자하고 청년창업과 여성기업 분야에도 각각 400억원, 100억원을 투입한다. 회수시장 활성화를 위해서는 세컨더리 펀드를 2000억원 규모로 조성하기로 했다. 기업승계 인수·합병(M&A) 펀드는 1000억원 규모로 조성한다.

문체부는 4990억원을 출자해 7318억원 규모의 벤처펀드를 조성하기로 했다. 분야별 펀드 조성 목표를 보면 아이피(IP) 펀드와 문화기술(CT) 펀드가 각각 2000억원, 1000억원이다. 또 한국영화 메인투자 펀드 조성 금액은 작년 396억원에서 올해 567억원으로 늘린다.

해수부는 150억원을 출자해 215억원 규모의 바다생활권 특화펀드를 결성한다. 이 펀드는 주목적 투자 대상을 ‘수도권 외 지방소재 해양 기업’으로 특정한다.