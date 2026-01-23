창간 80주년 경향신문

‘케데헌’ 아카데미 주제가·애니메이션상 후보…박찬욱 ‘어쩔수가없다’ 문턱 못넘어

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>이 미국 최고 권위의 영화 시상식 아카데미 2개 부문 후보에 올랐다.

앞서 국제영화상 부문 예비후보 15편에 포함됐던 박찬욱 감독의 영화 <어쩔수가없다>는 이날 5편으로 추려진 본 후보에 오르지 못했다.

<어쩔수가없다>는 앞서 골든글로브 시상식 뮤지컬·코미디영화 부문 작품상과 남우주연상, 외국어영화상 등 3개 부문 후보에 올랐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘케데헌’ 아카데미 주제가·애니메이션상 후보…박찬욱 ‘어쩔수가없다’ 문턱 못넘어

입력 2026.01.23 10:12

수정 2026.01.23 10:19

펼치기/접기
  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국 배우 루이스 풀먼과 다니엘 브룩스가 22일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스의 새뮤얼 골드윈 극장에서 제98회 아카데미 시상식(오스카 2026) 후보작을 발표하고 있다. <케이팝 데몬 헌터스>는 장편 애니메이션 부문 후보와 주제가상(골든) 후보에 올랐다. EPA연합뉴스

미국 배우 루이스 풀먼과 다니엘 브룩스가 22일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스의 새뮤얼 골드윈 극장에서 제98회 아카데미 시상식(오스카 2026) 후보작을 발표하고 있다. <케이팝 데몬 헌터스>는 장편 애니메이션 부문 후보와 주제가상(골든) 후보에 올랐다. EPA연합뉴스

넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>(케데헌)이 미국 최고 권위의 영화 시상식 아카데미(오스카상) 2개 부문 후보에 올랐다. 박찬욱 감독의 <어쩔수가없다>는 아카데미의 문턱을 넘지 못했다.

미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 22일(현지시간) 발표한 제98회 오스카상 시상식 후보 명단에서 <케데헌>은 장편 애니메이션 부문 후보로 지명됐으며, ‘골든(Golden)’은 주제가상 후보에 올랐다.

장편 애니메이션 부문 경쟁작은 <주토피아 2>, <엘리오>, <리틀 아멜리>, <아르코> 등 4편이다. 주제가상 부문 경쟁작은 <씨너스: 죄인들>(I Lied To You), <기차의 꿈>(Train Dreams), <비바 베르디!>(Sweet Dreams Of Joy), <다이앤 워런: 릴렌틀리스>(Dear Me) 등이다.

앞서 <케데헌>은 지난 11일 골든글로브 어워즈에서도 디즈니의 <주토피아 2>와 <엘리오> 등을 제치고 장편 애니메이션 작품상·주제가상을 받았다. 오는 3월 아카데미 시상식 수상에 대한 기대도 커지고 있다.

앞서 국제영화상 부문 예비후보 15편에 포함됐던 박찬욱 감독의 영화 <어쩔수가없다>는 이날 5편으로 추려진 본 후보에 오르지 못했다. <어쩔수가없다>는 앞서 골든글로브 시상식 뮤지컬·코미디영화 부문 작품상과 남우주연상(이병헌), 외국어(비영어)영화상 등 3개 부문 후보에 올랐다. 아카데미에서도 국제영화상 후보 등에 오를 것으로 관측됐으나, 올해 특히 치열한 국제영화 부문의 경쟁을 뚫지 못했다. 박 감독은 2023년에도 영화 <헤어질 결심>으로 아카데미 국제영화 부문 예비후보에 올랐다가 최종 후보에는 들지 못했었다.

국제영화상 후보로는 클레베르 멘돈사 필류 감독의 <시크릿 에이전트>(브라질), 자파르 파나히 감독의 <그저 사고였을 뿐>(프랑스), 요아킴 트리에르 감독의 <센티멘탈 밸류>(노르웨이), 가자지구 소녀의 비극을 담은 <힌드 라잡의 목소리>(튀니지), 올리버 라세 감독의 <시라트>(스페인)가 지명됐다.

이번 아카데미 시상식 최다 부문 후보에 오른 작품은 라이언 쿠글러 감독의 <씨너스: 죄인들>이다. 작품상과 감독상, 남우주연상(마이클 B. 조던)을 포함해 모두 16개 부문에 이름을 올렸다. AP통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 아카데미 16개 부문 후보 지명은 역대 최다 기록이다. 이전 기록은 <타이타닉>과 <라라랜드> 등의 14개 부문 후보였다.

폴 토머스 앤더슨 감독의 <원 배틀 애프터 어나더>는 작품상과 감독상, 남우주연상(리어나도 디캐프리오) 등 13개 부문 후보로 지명됐다.

최고의 영예로 꼽히는 작품상 부문에서는 <씨너스: 죄인들>과 <원 배틀 애프터 어나더> 외에 <부고니아>, , <프랑켄슈타인>, <햄넷>, <마티 슈프림>, <시크릿 에이전트>, <센티멘탈 밸류>, <기차의 꿈> 등 10편이 경쟁한다.

장준환 감독의 영화 <지구를 지켜라!>(2003)를 리메이크한 요르고스 란티모스 감독의 <부고니아>는 작품상을 비롯해 여우주연상(에마 스톤), 각색상, 음악상(Original Score) 등 4개 부문 후보에 올랐다.

제98회 아카데미 시상식은 오는 3월15일 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비극장에서 열린다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글