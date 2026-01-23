AI로 도로 시설물 위험요인 선제 관리한다

서울시설공단, 도로시설물 성능중심 자산관리시스템 도입 전국 첫 데이터 기반 예측·예방 스마트 도로관리체계 구축

서울시설공단이 인공지능(AI)을 활용해 도로시설물을 선제적으로 관리하는 ‘도로시설물 성능중심 자산관리시스템’을 공단이 운영하는 전체 도로시설물에 도입한다고 23일 밝혔다.

적용 대상은 12개 노선 자동차전용도로(올림픽대로 강변북로·서부간선도로·동부간선도로·국회대로·언주로·내부순환로·양재대로·북부간선도로·우면산로·경부고속도로·강남순환로)의 162개 시설물(교량 및 터널·지하차도 등)이다.

공단은 시스템 도입에 대해 도로시설물의 예기치 못한 상태를 예방하고 안전성을 강화하기 위해 사람의 건강검진처럼 데이터에 기반해 예측·관리하겠다는 취지라고 소개했다.

도로시설물 성능중심 자산관리시스템은 과거 시설물의 점검 및 진단으로 축적된 170만개의 데이터를 기반으로 시설물의 체질과 노화 속도를 정밀 분석해 준다. 설계정보(유전자)와 교통량·환경(생활습관), 손상패턴(취약부) 등 다각적인 데이터를 분석해 미래 위험 요인까지 예측해 ‘양호’ 등급 시설물에서 발생할 수 있는 예기치 못한 사고를 예방할 수 있다.

공단은 “지난해 시스템을 시범 도입한 결과 유지관리 비용이 줄고 시설물의 기대수명은 연장되는 것으로 분석됐다”며 “사람 접근이 어려운 곳은 자율비행 드론과 고해상도 영상 분석 기술을 투입하고 식별이 어려운 결함은 AI 기술을 활용하는 등 첨단기술을 접목해 시스템 내실을 높였다”고 설명했다.

공단은 앞으로도 유지관리 실무 데이터를 학습한 지능형 챗봇 시스템을 개발하고, AI 연계 상태 예측 모델을 발전 시켜 시스템 고도화를 추진할 방침이다.

한국영 서울시설공단 이사장은 “ AI와 데이터 등 기술을 활용한 예방적 관리를 통해 노후 시설물 안전관리의 새로운 표준을 정립하고 시민 안전을 최우선으로 하는 도시 기반 시설 관리에 역량을 집중하겠다”고 말했다.