[속보] 캄보디아 ‘스캠 조직’ 73명 태운 송환 전세기 도착···수사관서로 호송돼 조사 예정

캄보디아 범죄단지에서 스캠(사기)·인질강도 등에 가담한 한국인 범죄 조직원 73명을 태운 대한항공 KE9690편 전세기가 23일 오전 9시41분쯤 인천국제공항에 착륙했다. 한국 범죄자들을 해외에서 전세기로 집단 송환한 사례는 이번이 네 번째다.

이들은 담당 수사관서로 호송됐다. 송환자들은 도착 직후 부산경찰청 반부패경제범죄수사대(49명), 충남청 형사기동대(17명), 서울청 형사기동대·금융범죄수사대·서초경찰서(각 1명), 인천청 사이버범죄수사대(1명), 울산청 반부패경제범죄수사대(2명), 경남청 창원중부경찰서(1명)로 압송돼 조사를 받게 된다. 인천국제공항에는 만일의 사태에 대비해 경찰 인력 181명이 동원됐고, 버스 10대와 승합차 7대도 준비됐다.

송환된 이들은 이미 체포영장이 발부되어 있어 캄보디아 프놈펜에서 전세기에 올라타는 순간 체포됐다. 피의자들은 한국인 869명에게서 약 486억원을 가로챈 혐의를 받는다. 이중 70명은 로맨스 스캠이나 투자 리딩방 운영 등 스캠 범죄 혐의를, 3명은 인질강도와 도박 등 혐의를 받는다.

송환자 중에는 가상 인물로 위장하는 인공지능 합성 기술(딥페이크)을 활용해 104명에게 약 120억원을 편취한 로맨스 스캠 부부 사기단도 포함됐다. 이들은 성형수술로 얼굴을 바꾸며 도피해오다 검거됐다. 투자 전문가를 사칭해 사회 초년생과 은퇴자들에게서 약 194억원을 받아 가로챈 스캠 조직원, 미성년자를 대상으로 성범죄를 저지른 뒤 캄보디아로 도주해 사기에 가담한 도피 사범, 스캠 단지에 감금된 피해자를 인질 삼아 국내에 있는 가족을 협박하고 금품을 갈취한 조직원 등도 이번에 국내로 잡혀와 수사를 받게 됐다.

이들이 검거된 지역별로는 캄보디아 시아누크빌이 51명, 태국과 접경지대인 포이펫 15명, 베트남 접경지대인 몬돌끼리 26명 등이다. 확인된 스캠 단지만 7곳이다. 이들 단지에서 감금·고문을 당하던 20대 남성들이 구출되기도 했다.

검거와 송환 작전은 초국가 범죄 대응을 위해 경찰청, 법무부, 국가정보원, 외교부 등으로 구성된 범정부 태스크포스(TF)가 주도했다.