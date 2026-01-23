총리실 “서울시장 여론조사에 김 총리 포함말라”…김어준 방송에 강력 항의

국무총리실은 23일 “서울시장 선거 여론조사에 김민석 국무총리를 포함시키지 말아 달라는 요청에도 불구하고 계속 포함시키는 일부 조사에 대해 매우 심각한 유감을 표시한다”고 밝혔다. 방송인 김어준씨는 이날 유튜브 방송에서 김 총리가 포함된 서울시장 후보 적합도 조사 결과를 발표했다.

총리실은 이날 공지를 통해 “이미 경쟁력을 갖는 다른 후보들이 있음에도 본인의 의사에 반해 계속 조사에 포함하는 것은 매우 부적절하며 조사기관의 금도를 넘은 것”이라며 “서울시장 관련 조사에 국무총리를 포함하지 말 것을 다시 강력히 요청한다”고 밝혔다.

이런 공지는 김어준씨가 이날 유튜브 방송 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에서 김 총리가 포함된 서울시장 후보 적합도 조사 결과를 발표한 데 따른 것으로 보인다. 총리실은 지난해 말에도 서울시장 선거 관련 여론조사의 조사 대상에서 김 총리를 제외해 달라고 각 언론사 및 여론조사기관 등에 요청한 바 있다.

김씨는 방송에서 “(김 총리) 본인이 (후보에) 넣지 말아달라 했지만, 정권 첫 번째 지방선거인데 김 총리 정도의 정치인이 되면 본인 뜻대로 못 한다”며 “어느 순간에 갑자기 차출될 가능성도 배제할 수 없다”고 말했다. 그는 또 “본인이 선거에 관심 없다고 했다. 원래 저는 말을 안 듣는다”며 “본인 의지와 상관없이 정치 상황이 벌어질 수도 있다. 어느 순간에 뺄 것”이라고 말했다.

여론조사 꽃 조사 결과에 따르면 진보 진영의 서울시장 후보로 가장 적합한 인물로는 정원오 서울 성동구청장(20.9%)이 가장 높은 응답률을 보였다. 박주민 더불어민주당 의원(10%)과 김 총리(7.3%)가 뒤를 이었다. 다만 보수 진영 서울시장 후보와의 가상대결에서는 김 총리가 가장 높은 지지를 받는 것으로 나타났다. 김 총리는 나경원 국민의힘 의원과의 대결에서는 51.2%, 오세훈 서울시장과의 대결에서는 48.6%의 득표율을 보였다.

여론조사꽃의 이번 조사는 지난 19~21일 동안 서울시에 사는 18세 이상 2008명을 대상으로 무선 전화 인터뷰 방식으로 진행됐다. 응답률은 9.0%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±2.2%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.