정청래 “조국혁신당과 합당, 사과할 각오로 제안…사전 공유 못해 송구”

정청래 더불어민주당 대표가 23일 조국혁신당에 전격 합당을 제안한 데 대해 “여러 가지 불가피성과 물리적 한계 등으로 사전에 충분히 공유해드리지 못한 부분에 대해 송구스럽다”며 “당대표가 먼저 제안하지 않고서는 지방선거 전에 시간상 (합당이) 불가능할지도 모르겠다는 생각으로 사과할 각오로 제안했다”고 말했다. 사전 논의 없이 합당을 제안한 데에 반발한 최고위원들은 이날 당 지도부 회의에 불참하며 우회적으로 불만을 드러냈다. 당 지도부 내 균열 봉합은 향후 합당 논의 과정에서 정 대표에게 주요 과제가 될 것으로 보인다.

정 대표는 이날 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열린 현장 최고위원회의에서 “어제 제 합당 제안으로 놀라고 당황하신 분들이 많았나 보다”라며 이같이 말했다. 정 대표는 혁신당과의 합당이 “꼭 가야 할 길”이라며 “언젠가 누군가는 테이프를 끊어야 하는 일”이라고 말했다. 정 대표는 전날 긴급 기자회견을 열고 지방선거 승리를 위해 합당하자고 혁신당에 제안했다.

정 대표는 “이제 시작종이 울렸으니 가는 과정과 최종 종착지는 모두 당원들 토론과 뜻에 따라 결정될 것”이라며 “전당원투표에서 가결되면 (합당으로) 가는 거고 부결되면 멈추는 거다. 저도 결과가 어떻게 나올지 예단하기 어렵다”고 했다.

정 대표는 “이제 당원들이 충분한 토론을 통해 어떤 게 지방선거 승리와 이재명 정부 성공을 위해 더 나은 길인지 당원들이 집단지성으로 잘 풀어가면 좋겠다”고 말했다. 그는 “당연히 기탄없이 숨김없이 전면적으로 공개적으로 투명하게 토론의 장을 열 테니 당원들께서 충분히 의견을 개진 해달라”며 “당대표와 당 지도부, 최고위원들은 그 뜻을 수명하겠다”고 말했다.

정 대표는 “이것은 누구 특정 개인의 이익이 아니라 당 전체, 당원의 이익으로 작동해야 한다”고 말했다. 혁신당과의 합당 제안이 오는 8월 전당대회에서 당대표 연임을 위한 포석 아니냐는 주장에 선을 그은 것으로 풀이된다.

정 대표는 “같은 편끼리 싸우지 않고 오히려 힘을 합쳐 싸우는 것이 승리의 길 아닌가”라며 “승리의 길을 위해 함께 지혜를 모았으면 좋겠다”라고 말했다. 합당의 대의를 강조하는 동시에, 합당 절차에 문제를 제기하는 당내 의원들에게 단합을 주문한 것으로 풀이된다.

정 대표가 전날 합당 제안과 관련해 사전 논의 없이 발표 20분 전에 설명한 것을 강하게 문제 삼은 이언주·황명선·강득구 최고위원은 이날 최고위원회의에 불참했다. 정 대표에 대한 불만을 우회적으로 드러낸 행동으로 풀이된다.

강 최고위원은 최고위원회의 진행 도중 페이스북에 “어제 집에 들어가서야 전날이 아내 생일인 줄 알았다”며 “제가 힘든 걸 알아서인지 내색도 안 한다”라고 적었다. 전날 강 최고위원은 “상식이 무너졌다”라고, 이언주 수석최고위원은 “당대표 진퇴도 묻는 게 맞다”고 정 대표를 비판한 바 있다.

박지원 평당원 최고위원은 최고위원회의에 참석해 정 대표의 합당 제안 절차를 지적했다. 박 최고위원은 “당원들은 물론 여러 의원들과 최고위원들 사이에서도 ‘사전 의견 수렴이나 숙의가 부족했다’는 아쉬움이 적지 않아 보인다”라며 “부디 앞으로 이어질 당내 논의 과정에서 절차와 숙의라는 민주주의 원칙을 지켜주셔서 당원 주권이 허울뿐인 구호가 아니라는 것을 납득시켜 주실 것을 정중히 요청드린다”고 말했다. 이에 정 대표는 “당원들의 충분한 토론을 보장해달라는 말씀은 너무 당연한 얘기”라고 했다.

친정청래(친청)계인 이성윤 최고위원은 정 대표의 결정을 두둔했다. 이 최고위원은 “당대표가 누구보다 우리 당과 당원을 아끼고 올해 지방선거의 압도적 승리를 위해 다양한 전략을 깊이 고민하셨을 것”이라며 “통합은 필승이고 분열은 필패”라고 말했다. 그는 “합당 논의 자체가 당원주권시대의 개막”이라며 “제기되는 일부 절차적 논란은 당원들께 직접 물으면 될 것”이라고 했다.

한병도 원내대표와 친청계 문정복 최고위원은 최고위원회의에 참석했지만 합당 관련 발언을 하지 않았다. 정 대표 측 박수현 수석대변인은 이날 정 대표를 대신해 충북 단양군을 방문하는 일정을 이유로 정치 현안 정례브리핑을 진행하지 않았다.